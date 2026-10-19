Algunas prácticas habituales pueden afectar su estado. Cómo guardarlos correctamente en la heladera y preservar su frescura.

Esta es la manera correcta de guardar los huevos y no es en la puerta de la heladera

En tiempos donde los huevos se volvieron parte habitual de la alimentación saludable , saber cómo conservarlos es igual de importante. Guardarlos en la puerta de la heladera, lavarlos antes de refrigerarlos o dejarlos varias horas a temperatura ambiente son prácticas habituales que, a diferencia de lo que muchos creen, pueden afectar seriamente su estado.

La forma de almacenarlos es importante tanto para preservar su frescura como para reducir la posibilidad de que se desarrollen microorganismos capaces de provocar enfermedades transmitidas por los alimentos. Por ello, los especialistas en seguridad alimentaria recomiendan prestar atención a la temperatura, el lugar elegido dentro de la heladera.

La mayoría de los modelos de heladeras cuenta con un espacio en sus puertas especialmente diseñado para guardar los huevos .

Sin embargo ese lugar es una de las zonas menos estables en cuanto a temperatura debido a los cambios térmicos constantes al abrirse y cerrarse.

La puerta, el lugar menos recomendado para guardar los huevos en la heladera.

Estas modificaciones en la temperatura favorecen el deterioro de los huevos. Además, los movimientos repetidos aumentan las posibilidades de que se produzcan pequeñas fracturas en la cáscara, lo que puede facilitar el ingreso de microorganismos.

La mejor forma de conservarlos es dentro de la heladera, sacándolos del maple y poniéndolos en un recipiente sobre el cajón de las frutas y verduras. Además es importante evitar que entren en contacto con alimentos que ya estén listos para consumir.

Otro consejo es no guardar los huevos en su propio cartón.

Todos los tips para conservar los huevos

Existen varios consejos que ayudan a preservar el estado de los huevos. Algunos de ellos son:

Al llegar del supermercado: guardar los huevos en la heladera lo antes posible, sin dejarlos durante horas a temperatura ambiente.

guardar los huevos en la heladera lo antes posible, sin dejarlos durante horas a temperatura ambiente. Elegir un estante interior: evitar la puerta de la heladera y las zonas donde la temperatura fluctúa con frecuencia.

evitar la puerta de la heladera y las zonas donde la temperatura fluctúa con frecuencia. Conservarlos protegidos: utilizar el envase original o un recipiente limpio y apto para alimentos.

utilizar el envase original o un recipiente limpio y apto para alimentos. Revisar las cáscaras: descartar los huevos que estén rotos o agrietados y comprobar que no haya suciedad evidente.

descartar los huevos que estén rotos o agrietados y comprobar que no haya suciedad evidente. Evitar lavarlos antes de almacenarlos: mantenerlos secos.

mantenerlos secos. Separarlos de las comidas preparadas: impedir que las cáscaras entren en contacto con alimentos que se consumirán sin cocción.

impedir que las cáscaras entren en contacto con alimentos que se consumirán sin cocción. Respetar las fechas: seguir las instrucciones del envase y no confiar exclusivamente en el aspecto del huevo.

seguir las instrucciones del envase y no confiar exclusivamente en el aspecto del huevo. Cocinar adecuadamente: procurar que tanto la clara como la yema queden firmes cuando se preparan huevos enteros, especialmente si van a consumirlos niños pequeños, personas mayores o personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones por enfermedades transmitidas por alimentos.

No se recomienda lavar los huevos antes de guardarlos en la heladera.

Qué hacer con los huevos cocidos y las preparaciones que los llevan

Las precauciones no se limitan solo a los huevos crudos. Una vez cocidos, también necesitan cuidados específicos para evitar que se deterioren. Los huevos duros deben refrigerarse dentro de las dos horas posteriores a la cocción y consumirse dentro de una semana. Esta recomendación se aplica tanto a los que conservan la cáscara como a los que fueron pelados.

En el caso de tortillas, tartas, ensaladas y otras preparaciones que contienen huevo, lo aconsejable es guardarlas en recipientes limpios y cerrados, dentro de la heladera, una vez que hayan dejado de estar expuestas al calor de la preparación. No conviene dejarlas durante períodos prolongados a temperatura ambiente, especialmente en días calurosos.

También se debe prestar atención a las recetas que utilizan huevo crudo o poco cocido, como determinadas salsas caseras, postres y aderezos. Para esas preparaciones, es preferible emplear huevos pasteurizados cuando corresponda y mantener una higiene rigurosa durante su elaboración. De esta forma, se evita trasladar microorganismos a otros alimentos.