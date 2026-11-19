Resultados de las quinielas de hoy 19 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 19 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 2951
1° 2951, 2° 1738, 3° 6491, 4° 9783, 5° 5913, 6° 3323, 7° 1760, 8° 8650, 9° 6947, 10° 9951, 11° 7301, 12° 6483, 13° 6687, 14° 9913, 15° 1405, 16° 9735, 17° 7745, 18° 9802, 19° 0384, 20° 7541
El Primero
Cabeza: 8838
1° 8838, 2° 6545, 3° 9952, 4° 8438, 5° 2619, 6° 0435, 7° 0700, 8° 3265, 9° 8453, 10° 0341, 11° 2584, 12° 8255, 13° 8679, 14° 4700, 15° 5631, 16° 0312, 17° 0577, 18° 6367, 19° 7792, 20° 5738
La Matutina
Cabeza: 9804
1° 9804, 2° 6940, 3° 9480, 4° 3599, 5° 7753, 6° 0973, 7° 8169, 8° 1779, 9° 8854, 10° 4542, 11° 4580, 12° 9765, 13° 6640, 14° 3478, 15° 8328, 16° 7366, 17° 3635, 18° 0540, 19° 1289, 20° 8126
La Vespertina
Cabeza: 9953
1° 9953, 2° 6980, 3° 7323, 4° 6917, 5° 5310, 6° 2447, 7° 1307, 8° 3462, 9° 1002, 10° 2372, 11° 3075, 12° 7614, 13° 2869, 14° 9473, 15° 3537, 16° 6747, 17° 1150, 18° 1512, 19° 1538, 20° 6801
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 4239
1° 4239, 2° 4147, 3° 9917, 4° 7312, 5° 0788, 6° 9864, 7° 2345, 8° 2207, 9° 7735, 10° 5213, 11° 2147, 12° 7067, 13° 8747, 14° 1501, 15° 8341, 16° 2847, 17° 4189, 18° 1004, 19° 4417, 20° 0607
El Primero
Cabeza: 9685
1° 9685, 2° 8115, 3° 0335, 4° 2429, 5° 8339, 6° 6942, 7° 1498, 8° 8779, 9° 5567, 10° 1124, 11° 8379, 12° 7956, 13° 8324, 14° 1689, 15° 4722, 16° 2517, 17° 8455, 18° 5339, 19° 3579, 20° 1740
La Matutina
Cabeza: 5225
1° 5225, 2° 2173, 3° 6393, 4° 0483, 5° 3992, 6° 2748, 7° 9985, 8° 5360, 9° 9855, 10° 1523, 11° 2650, 12° 3090, 13° 2403, 14° 2916, 15° 6392, 16° 2135, 17° 9603, 18° 3219, 19° 4511, 20° 0483
La Vespertina
Cabeza: 2035
1° 2035, 2° 2008, 3° 2978, 4° 6063, 5° 5519, 6° 5896, 7° 3773, 8° 7859, 9° 8919, 10° 4335, 11° 5000, 12° 8254, 13° 6176, 14° 7889, 15° 5053, 16° 4918, 17° 4048, 18° 6049, 19° 7907, 20° 0149
La Nocturna
Cabeza: 5853
1° 5853, 2° 8760, 3° 5319, 4° 9678, 5° 4217, 6° 3840, 7° 3022, 8° 9370, 9° 4715, 10° 3572, 11° 7935, 12° 9115, 13° 4230, 14° 0292, 15° 3623, 16° 9980, 17° 8059, 18° 3970, 19° 6210, 20° 3576
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 2403
1° 2403, 2° 6287, 3° 3058, 4° 0268, 5° 3114, 6° 8340, 7° 6579, 8° 0031, 9° 2880, 10° 7346, 11° 8785, 12° 6500, 13° 4613, 14° 4190, 15° 1967, 16° 8726, 17° 1711, 18° 8986, 19° 9863, 20° 2572
El Primero
Cabeza: 6904
1° 6904, 2° 1807, 3° 0687, 4° 0677, 5° 2973, 6° 4469, 7° 0254, 8° 5331, 9° 6379, 10° 9355, 11° 6549, 12° 4868, 13° 5182, 14° 3899, 15° 3485, 16° 0287, 17° 5702, 18° 3634, 19° 9442, 20° 8246
La Matutina
Cabeza: 6272
1° 6272, 2° 7863, 3° 6693, 4° 0084, 5° 3676, 6° 7105, 7° 0536, 8° 5551, 9° 5971, 10° 9383, 11° 7457, 12° 1184, 13° 8260, 14° 1600, 15° 8623, 16° 7694, 17° 5007, 18° 2603, 19° 0978, 20° 1808
La Vespertina
Cabeza: 5278
1° 5278, 2° 0394, 3° 8318, 4° 7906, 5° 5347, 6° 9584, 7° 0546, 8° 2418, 9° 6349, 10° 9695, 11° 9787, 12° 9925, 13° 4783, 14° 4375, 15° 7323, 16° 9605, 17° 4573, 18° 4173, 19° 4997, 20° 0310
La Nocturna
Cabeza: 4839
1° 4839, 2° 3025, 3° 5890, 4° 0097, 5° 1704, 6° 2071, 7° 4175, 8° 2847, 9° 0417, 10° 7724, 11° 4362, 12° 9767, 13° 7560, 14° 1006, 15° 7668, 16° 4079, 17° 3680, 18° 4163, 19° 8004, 20° 2003
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 9112
1° 9112, 2° 3598, 3° 7577, 4° 4714, 5° 9794, 6° 3806, 7° 9269, 8° 1771, 9° 8762, 10° 2136, 11° 1023, 12° 4100, 13° 8257, 14° 5158, 15° 4855, 16° 8561, 17° 9633, 18° 2038, 19° 3757, 20° 5231
El Primero
Cabeza: 9317
1° 9317, 2° 4824, 3° 5665, 4° 8418, 5° 4998, 6° 2723, 7° 1415, 8° 2094, 9° 9800, 10° 0689, 11° 7591, 12° 9165, 13° 8699, 14° 7336, 15° 7589, 16° 0417, 17° 7643, 18° 8714, 19° 5756, 20° 7846
La Matutina
Cabeza: 3673
1° 3673, 2° 0976, 3° 2550, 4° 7084, 5° 5882, 6° 7747, 7° 2392, 8° 2666, 9° 4354, 10° 7300, 11° 7360, 12° 0156, 13° 3353, 14° 1497, 15° 0959, 16° 9185, 17° 0769, 18° 9068, 19° 5412, 20° 0138
La Vespertina
Cabeza: 1572
1° 1572, 2° 0007, 3° 7882, 4° 4428, 5° 8017, 6° 1896, 7° 2498, 8° 9646, 9° 9576, 10° 7119, 11° 1146, 12° 0659, 13° 5209, 14° 4430, 15° 3757, 16° 5530, 17° 8693, 18° 7696, 19° 3641, 20° 8640
La Nocturna
Cabeza: 5587
1° 5587, 2° 4017, 3° 0833, 4° 9013, 5° 1741, 6° 1266, 7° 2455, 8° 6111, 9° 9622, 10° 3533, 11° 3281, 12° 3943, 13° 7797, 14° 7999, 15° 9388, 16° 2737, 17° 3972, 18° 0860, 19° 3187, 20° 9182
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 8416
1° 8416, 2° 3305, 3° 4052, 4° 9513, 5° 1374, 6° 4953, 7° 0033, 8° 6624, 9° 4040, 10° 6868, 11° 9191, 12° 7413, 13° 4777, 14° 0747, 15° 4859, 16° 8441, 17° 2397, 18° 0215, 19° 7497, 20° 1376
El Primero
Cabeza: 8942
1° 8942, 2° 5551, 3° 8076, 4° 0093, 5° 0609, 6° 1214, 7° 1392, 8° 8415, 9° 5579, 10° 1869, 11° 1435, 12° 4036, 13° 8326, 14° 7276, 15° 1651, 16° 2019, 17° 1770, 18° 6999, 19° 9220, 20° 1615
La Matutina
Cabeza: 7447
1° 7447, 2° 8444, 3° 1153, 4° 5059, 5° 8752, 6° 1999, 7° 1916, 8° 1036, 9° 6605, 10° 4305, 11° 5772, 12° 8447, 13° 5615, 14° 9513, 15° 0931, 16° 1405, 17° 3627, 18° 6854, 19° 5748, 20° 2645
La Vespertina
Cabeza: 9075
1° 9075, 2° 9295, 3° 8049, 4° 8306, 5° 8575, 6° 5977, 7° 3106, 8° 5923, 9° 8754, 10° 4200, 11° 5241, 12° 9084, 13° 6628, 14° 6957, 15° 8095, 16° 1771, 17° 6673, 18° 0593, 19° 2545, 20° 9693
La Nocturna
Cabeza: 3397
1° 3397, 2° 6605, 3° 2242, 4° 7072, 5° 8575, 6° 6451, 7° 8110, 8° 2016, 9° 0569, 10° 1895, 11° 1331, 12° 1635, 13° 5972, 14° 3513, 15° 8957, 16° 9771, 17° 2191, 18° 4170, 19° 5666, 20° 5968
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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