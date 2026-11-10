Resultados de las quinielas de hoy 9 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 9 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 4462
1° 4462, 2° 4801, 3° 2440, 4° 7790, 5° 2400, 6° 4007, 7° 6484, 8° 8392, 9° 7573, 10° 4164, 11° 2085, 12° 7811, 13° 0645, 14° 5597, 15° 8362, 16° 1264, 17° 1471, 18° 5625, 19° 3686, 20° 1398
El Primero
Cabeza: 7668
1° 7668, 2° 4820, 3° 7494, 4° 3448, 5° 4717, 6° 3540, 7° 1180, 8° 2609, 9° 0841, 10° 1150, 11° 7143, 12° 2903, 13° 0706, 14° 5399, 15° 9144, 16° 2382, 17° 6409, 18° 2576, 19° 8952, 20° 3210
La Matutina
Cabeza: 6606
1° 6606, 2° 7521, 3° 3748, 4° 5226, 5° 4716, 6° 4437, 7° 8662, 8° 9961, 9° 0984, 10° 8989, 11° 1673, 12° 0368, 13° 0426, 14° 5925, 15° 9369, 16° 7837, 17° 1919, 18° 2433, 19° 7449, 20° 3110
La Vespertina
Cabeza: 5826
1° 5826, 2° 8860, 3° 0916, 4° 8793, 5° 7292, 6° 2244, 7° 7748, 8° 5593, 9° 1402, 10° 8774, 11° 8971, 12° 4549, 13° 1162, 14° 9686, 15° 0155, 16° 1336, 17° 1558, 18° 3127, 19° 1863, 20° 2305
La Nocturna
Cabeza: 3918
1° 3918, 2° 9428, 3° 8140, 4° 8848, 5° 3156, 6° 7172, 7° 5800, 8° 1800, 9° 8810, 10° 4240, 11° 4537, 12° 1320, 13° 1936, 14° 3605, 15° 9373, 16° 2986, 17° 3945, 18° 2622, 19° 8369, 20° 2018
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 4476
1° 4476, 2° 7101, 3° 5038, 4° 8074, 5° 6514, 6° 5718, 7° 4309, 8° 0720, 9° 6847, 10° 7021, 11° 0701, 12° 8231, 13° 0887, 14° 8477, 15° 1778, 16° 5948, 17° 6303, 18° 1921, 19° 6597, 20° 4386
El Primero
Cabeza: 4512
1° 4512, 2° 6473, 3° 9479, 4° 0051, 5° 9987, 6° 9118, 7° 9736, 8° 4535, 9° 2360, 10° 1151, 11° 8505, 12° 1357, 13° 7539, 14° 7858, 15° 9448, 16° 2148, 17° 8254, 18° 4898, 19° 6881, 20° 1245
La Matutina
Cabeza: 2115
1° 2115, 2° 1235, 3° 6170, 4° 5131, 5° 8197, 6° 4029, 7° 5666, 8° 7611, 9° 7425, 10° 5146, 11° 1255, 12° 6618, 13° 1616, 14° 9301, 15° 5253, 16° 6715, 17° 1403, 18° 6640, 19° 5602, 20° 3591
La Vespertina
Cabeza: 2595
1° 2595, 2° 3492, 3° 2665, 4° 7170, 5° 2281, 6° 4276, 7° 0891, 8° 7995, 9° 7502, 10° 7621, 11° 5827, 12° 6476, 13° 6491, 14° 5706, 15° 2667, 16° 8052, 17° 9726, 18° 3671, 19° 5795, 20° 4661
La Nocturna
Cabeza: 1174
1° 1174, 2° 9091, 3° 6183, 4° 6230, 5° 8802, 6° 7483, 7° 3545, 8° 3496, 9° 4370, 10° 1482, 11° 7474, 12° 8274, 13° 7659, 14° 9129, 15° 3170, 16° 6690, 17° 8903, 18° 0560, 19° 3550, 20° 6220
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 4215
1° 4215, 2° 9436, 3° 6824, 4° 0607, 5° 2725, 6° 8110, 7° 0823, 8° 4716, 9° 1201, 10° 8090, 11° 4308, 12° 1921, 13° 4802, 14° 9169, 15° 2874, 16° 4214, 17° 3141, 18° 1341, 19° 9996, 20° 0024
El Primero
Cabeza: 6731
1° 6731, 2° 6011, 3° 4472, 4° 2302, 5° 5565, 6° 2850, 7° 0206, 8° 0181, 9° 1010, 10° 7502, 11° 8251, 12° 0326, 13° 5004, 14° 3240, 15° 8466, 16° 9384, 17° 5980, 18° 3723, 19° 5866, 20° 7009
La Matutina
Cabeza: 3700
1° 3700, 2° 1126, 3° 0072, 4° 5738, 5° 4822, 6° 5729, 7° 0855, 8° 9518, 9° 8346, 10° 0643, 11° 1386, 12° 9648, 13° 1552, 14° 7701, 15° 6054, 16° 9972, 17° 3248, 18° 4611, 19° 0819, 20° 0141
La Vespertina
Cabeza: 0924
1° 0924, 2° 9842, 3° 8541, 4° 7516, 5° 5026, 6° 0708, 7° 5495, 8° 6663, 9° 0390, 10° 8825, 11° 6192, 12° 8125, 13° 2180, 14° 5947, 15° 6549, 16° 9965, 17° 7913, 18° 3387, 19° 9308, 20° 1815
La Nocturna
Cabeza: 3341
1° 3341, 2° 2370, 3° 0334, 4° 8483, 5° 3145, 6° 7150, 7° 6934, 8° 5355, 9° 4708, 10° 1464, 11° 2036, 12° 7574, 13° 9719, 14° 8706, 15° 8064, 16° 5637, 17° 4711, 18° 6313, 19° 9660, 20° 1239
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 8112
1° 8112, 2° 2953, 3° 3494, 4° 3446, 5° 4694, 6° 5635, 7° 5669, 8° 5223, 9° 9144, 10° 0554, 11° 0556, 12° 6627, 13° 7946, 14° 9149, 15° 0932, 16° 9249, 17° 0348, 18° 9047, 19° 0669, 20° 0254
El Primero
Cabeza: 7123
1° 7123, 2° 4112, 3° 2908, 4° 8438, 5° 7124, 6° 8913, 7° 3548, 8° 4183, 9° 9208, 10° 8126, 11° 5467, 12° 8657, 13° 9690, 14° 3217, 15° 0610, 16° 5168, 17° 7805, 18° 5230, 19° 8832, 20° 6258
La Matutina
Cabeza: 4583
1° 4583, 2° 4331, 3° 2488, 4° 4708, 5° 5671, 6° 6474, 7° 9370, 8° 0567, 9° 5196, 10° 5635, 11° 1795, 12° 7788, 13° 2349, 14° 9103, 15° 8846, 16° 9327, 17° 0047, 18° 4625, 19° 2056, 20° 4437
La Vespertina
Cabeza: 9779
1° 9779, 2° 2066, 3° 0300, 4° 0088, 5° 7793, 6° 8617, 7° 2710, 8° 8654, 9° 9761, 10° 4816, 11° 1782, 12° 5488, 13° 5110, 14° 6816, 15° 9221, 16° 4261, 17° 4191, 18° 8332, 19° 6814, 20° 8176
La Nocturna
Cabeza: 8914
1° 8914, 2° 7881, 3° 5053, 4° 7196, 5° 5325, 6° 3208, 7° 0779, 8° 3591, 9° 0735, 10° 2046, 11° 3003, 12° 0207, 13° 9679, 14° 2885, 15° 5209, 16° 3314, 17° 7251, 18° 1566, 19° 3210, 20° 7668
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 4829
1° 4829, 2° 8734, 3° 4363, 4° 1176, 5° 2739, 6° 0708, 7° 1566, 8° 1652, 9° 1788, 10° 7834, 11° 0932, 12° 8157, 13° 2850, 14° 5697, 15° 2324, 16° 9798, 17° 9560, 18° 0523, 19° 4638, 20° 5305
El Primero
Cabeza: 5456
1° 5456, 2° 1327, 3° 5446, 4° 8121, 5° 4020, 6° 3244, 7° 2918, 8° 8984, 9° 0149, 10° 5236, 11° 3396, 12° 5907, 13° 9540, 14° 2017, 15° 9157, 16° 3138, 17° 4997, 18° 1154, 19° 3109, 20° 9921
La Matutina
Cabeza: 0960
1° 0960, 2° 1996, 3° 2730, 4° 7401, 5° 3283, 6° 8659, 7° 5317, 8° 9547, 9° 8119, 10° 6032, 11° 2990, 12° 8664, 13° 7333, 14° 7946, 15° 4766, 16° 8728, 17° 0387, 18° 7662, 19° 7645, 20° 0327
La Vespertina
Cabeza: 9757
1° 9757, 2° 4613, 3° 0030, 4° 1904, 5° 5132, 6° 5914, 7° 3583, 8° 1872, 9° 0506, 10° 5640, 11° 6176, 12° 3279, 13° 5198, 14° 3334, 15° 9054, 16° 0213, 17° 5311, 18° 9197, 19° 9226, 20° 1866
La Nocturna
Cabeza: 0403
1° 0403, 2° 0077, 3° 5053, 4° 9275, 5° 0078, 6° 7945, 7° 2884, 8° 8534, 9° 7209, 10° 9534, 11° 0685, 12° 4399, 13° 4308, 14° 8796, 15° 0612, 16° 3107, 17° 4502, 18° 0476, 19° 9606, 20° 6840
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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