Fin de semana con una feria especial: emprendimientos, gastronomía y espectáculos por el Día de la Madre

La feria reunirá a 170 emprendedores y gastronomía en el Parque Jaime de Nevares. Funcionará viernes y sábado de 16 a 23.

Una nueva edición especial de Neuquén Emprende por el Mes de la Madre se realizará este viernes y sábado , de 16 a 23, en el Parque Jaime de Nevares con más de 170 puestos, propuestas gastronómicas y espectáculos para toda la familia.

Tras superar los inconvenientes climáticos y los cambios de fecha de semanas anteriores, la feria municipal regresa al espacio verde capitalino con una amplia variedad de artículos a precios accesibles. La jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, resaltó que los emprendedores locales prepararon sus producciones especialmente para ofrecer opciones de regalos en este fin de semana tan convocante.

La iniciativa se enmarca dentro de las políticas públicas de acompañamiento a la producción local que busca fortalecer los circuitos de comercialización directa en la ciudad. De este modo, los productores encuentran un canal directo de ventas mientras que los vecinos acceden a ofertas variadas en un mismo predio al aire libre.

Ne3uquén Emprende en el Parque Jaime De Nevares.

Espectáculos, juegos y escenario 360° en Neuquén Emprende

La grilla de actividades para ambas jornadas contempla la instalación de un escenario 360°, shows de magia, presentaciones de bandas locales y juegos inflables. El predio sumará además el dinamismo de convocatorias masivas en el Parque Jaime de Nevares que caracterizan a los eventos de la ciudad. Las primeras horas de la tarde estarán destinadas prioritariamente a los más chicos.

En forma simultánea, la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano estará presente con la Estación del Bienestar. En este espacio se desarrollarán actividades informativas y participativas vinculadas al cuidado integral de la salud y la promoción de hábitos saludables para todas las edades.

Los más de 170 puestos ofrecerán productos variados como decoración, diseño, cosmética natural, indumentaria, marroquinería, plantas, accesorios, aromas, artesanías, chocolatería, encuadernación, objetos en madera, macramé, creación textil y vitrofusión.

Confluencia de Sabores y sector de productos sin TACC

El polo gastronómico estará a cargo de Confluencia de Sabores con 20 carros de comidas y puestos de bebidas. La oferta incluirá jugos naturales, licuados, cervezas artesanales y destilados regionales, sumados a un espacio de fuegos especialmente preparado con carnes a las brasas para la cena.

Por su parte, la Sala de Elaboración Municipal contará con un stand específico destinado a la comercialización de alimentos sin TACC. Allí se brindará asesoramiento personalizado a personas celíacas y a quienes busquen información sobre este tipo de alimentación, dándole continuidad al trabajo iniciado en ferias temáticas previas.

Desde la organización comunal invitaron a todas las familias de la ciudad a acercarse con sus reposeras para disfrutar de las actividades de la tarde y quedarse a cenar en el parque. La entrada es libre y gratuita durante ambas jornadas.