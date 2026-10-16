Misión alemana en Vaca Muerta: intensa agenda institucional y ronda de negocios B2B en Neuquén

En una jornada marcada por una intensa actividad institucional y comercial, una delegación de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) y completó este jueves su primera parada estratégica en la provincia.

Tras arrancar el día a primera hora con reuniones políticas al más alto nivel, la comitiva se trasladó por la tarde a la sede de la Universidad de Flores (UFLO) sobre la calle Independencia para dar inicio al espacio de negocios B2B del German-Neuquén Process Technology & Business Exchange .

Durante la mañana, los directivos y representantes del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania mantuvieron encuentros de trabajo con el gobernador de la provincia, , el ministro de Producción e Industria, Guillermo Koenig y el intendente de la capital neuquina, Mariano Gaido . La agenda matutina incluyó además una visita a las oficinas operativas de Pluspetrol antes de iniciar la ronda de intercambio tecnológico con el tejido empresarial de la región.

En diálogo con LM Neuquén, Emanuel Frank, integrante del área de Comercio Exterior de AHK Argentina y encargado de coordinación y logística del evento, valoró el interés recibido por parte de las autoridades locales: "Hoy llegamos a Neuquén muy temprano a la mañana y ya tuvimos una agenda muy intensa. Vimos mucho interés desde los actores en Neuquén de recibirnos y de contarnos lo que está pasando".

Claudio Espinoza

Respecto a los planteos abordados en Casa de Gobierno y el municipio, el referente de la cámara germana detalló que las autoridades provinciales expusieron el abanico de proyectos en marcha. "Fue súper interesante que nos contaron de las riquezas que tiene la provincia, especialmente Vaca Muerta, lo que se está desarrollando actualmente y lo que está por venir. El ministro lo comparó con una torta que tiene muchos pedazos y hay algo para todos porque hay tanto potencial aquí", remarcó Frank.

Matchmaking en la UFLO: tecnología de procesos y alianzas locales

Por la tarde, el encuentro de vinculación B2B se mudó al aula 2 del edificio de UFLO Neuquén. Allí, las diez firmas europeas mantuvieron reuniones personalizadas con pymes y referentes convocados por entidades del sector como Adineu, la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, la Cámara Texana y el Clúster Vaca Muerta.

Desde la entidad organizadora explicaron que la intención central no pasa por un desembarco comercial aislado, sino por la integración de cadenas de valor. "Estamos convencidos de que entrar a un mercado no es solo venir y vender tus productos, sino buscar aliados, entender cómo son las dinámicas y por eso estamos aquí hoy", sostuvo Frank.

Claudio Espinoza

Consultado sobre las soluciones técnicas específicas que ofrecen las empresas alemanas, el representante de AHK enfatizó que el foco de la cuenca hoy está puesto en la evacuación de hidrocarburos y en la industrialización en origen: "El juego más importante actualmente en Vaca Muerta no es producir más en upstream, sino cómo evacuar todo ese oil y todo ese gas que se está produciendo". En ese marco, puntualizó que la oferta abarca desde válvulas, bombas y soluciones de ingeniería para compresión en midstream, hasta equipamiento para refinerías en downstream que permita agregar valor localmente.

Asimismo, Frank remarcó el ritmo vertiginoso que impone el desarrollo no convencional en la región. "La velocidad de Vaca Muerta genera cierta urgencia para los proveedores de moverse rápido porque si no te quedas afuera", analizó, agregando que la comitiva europea se mostró "muy impresionada en cuán bien está ya todo avanzando aquí, el interés y las ganas que tienen los actores locales de trabajar".