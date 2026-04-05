Avanza el plan para mejorar la red vial provincial en Neuquén

Se realizan tareas de bacheo, sellado y repavimentación en las rutas. El objetivo principal es optimizar la seguridad vial y la transitabilidad.

El ministerio de Infraestructura de Neuquén , a través de la Dirección Provincial de Vialidad, continúa impulsando un ambicioso Plan de Repavimentación y Rehabilitación de la Red Vial Pavimentada. El programa integral abarca un total de 1.134 kilómetros y contempla diversas tareas técnicas como bacheo, sellado de fisuras, reparación de bordes, recalce de banquinas y la colocación de carpeta asfáltica y microaglomerado.

Actualmente, los trabajos se concentran en arterias clave para la conectividad y el turismo. Entre las obras destacadas se encuentra el mejoramiento del pavimento de la Ruta Provincial 13, en el trayecto que une Zapala con Primeros Pinos ; y la repavimentación de la Ruta Provincial 26, en el tramo Hualcupén-Caviahue.

En la Ruta 13, los equipos viales trabajan en los 50 kilómetros que separan Zapala de Primeros Pinos. Con una inversión que asciende a 5.900 millones de pesos , se están realizando tareas preliminares fundamentales antes de la colocación de 3300 metros cuadrados de microaglomerado (mezcla butiminosa de bajo espesor que se coloca sobre la carpeta existente cuando esta presenta desgaste superficial, no estructural) prevista para finalizarse en los próximos 90 días, según las condiciones climáticas.

ruta 46 repavimentacion

Trabajos en las rutas

Hasta el momento, se intervinieron ocho kilómetros críticos, donde se ejecutó bacheo, mejora de bordes y limpieza de cunetas y alcantarillas. Estas tareas no solo mejoran significativamente la seguridad para el tránsito durante el invierno, sino que también permiten optimizar y prolongar la vida útil de la nueva carpeta que se colocará en los próximos 15 días. Actualmente, se avanza en la ejecución de otros cuatro kilómetros y en la firma de contrato para la aplicación de 3.300 metros cúbicos de microaglomerado.

Además, se iniciaron los trabajos de reparación y mejoramiento del acceso a Caviahue, sobre la Ruta Provincial 26, en el tramo comprendido entre el campamento de Vialidad en Hualcupén y la localidad, con una extensión de 19 kilómetros.

Las tareas comenzaron antes del inicio de la veda climática y representan una intervención esperada por la comunidad y por quienes visitan uno de los principales destinos turísticos de la región del Alto Neuquén.

Actualmente, se ejecutan tareas de bacheo profundo, colocación de carpeta asfáltica en los sectores más comprometidos, limpieza de cunetas y alcantarillas - fundamental para prevenir el deterioro del paquete estructural- y recalce de banquinas.

Ruta 7 obra Cortaderas (5)

Infraestructura para el desarrollo de Neuquén

Ya se completó con éxito la recuperación de otros corredores estratégicos, entre los que se destacan: la Ruta Provincial 5, Ruta Provincial 7 (en el tramo Neuquén - Centenario - Añelo y límite con Río Negro), Ruta Provincial 23 y la Ruta Provincial 46.

Desde Vialidad Neuquén se recordó que estas inversiones y mejoras de calzada tienen como meta final rehabilitar la superficie de rodamiento, reducir la siniestralidad y garantizar que las rutas provinciales acompañen el crecimiento económico y social de toda la provincia.