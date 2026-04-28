Fue condenada a perpetua por envenenar a su pareja y su hijastro y ahora pide salir: el motivo detrás

Karen Oviedo fue sentenciada por la muerte de su pareja e hijastro en 2019. El pedido de salir de la cárcel generó el rechazo de la familia de las víctimas.

Fue condenada a perpetua por envenenar a su pareja y su hijastro y ahora pide salir

Karen Oviedo, conocida como la " envenenadora de Guaymallén" y condenada a cadena perpetua , pidió a la Justicia tener la oportunidad de salir de la cárcel y tener prisión domiciliaria . Cabe recordar que la encontraron culpable de asesinar a su pareja Rolando Aquino y a su hijo con un anticongelante usado para autos en 2019 .

Recientemente, según publicó el diario El Sol, la mujer solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria con el argumento de querer estar cerca de sus hijas, de 7 y 10 años. A través de un video, se conoció que el pedido se realizó en una audiencia de ejecución y tuvo un momento clave con la intervención de la madre de Elías , el nene asesinado.

Sin embargo, su pedido enfrentó la oposición de la familia de las víctimas, entre ellos Soledad Guardia, madre del niño asesinado , quien manifestó su dolor y rechazo a la liberación de Oviedo.

"Yo no quiero que salga ella. No quiero que le den ningún arresto. Que pague ahí. Yo sé que no es de ser humano que esté adentro. Si la Justicia la metió es porque tiene suficiente prueba para que esté ahí. No tengo muchas palabras. Tengo mucho dolor en mi corazón", expresó la mujer que perdió a su hijo.

la "envenenadora de Guaymallén" y un nuevo pedido para dejar la cárcel

Qué resolvió la Fiscalía tras el pedido de la "envenenadora de Guaymallén"

El pedido dejó a todos los presentes en la audiencia atónitos. El fiscal de Ejecución Gustavo Fehlmann y la asesora de Menores, Rosanta Trentin, rechazaron el pedido, alegando que la gravedad de los crímenes y las circunstancias del caso no justifican otorgar este beneficio.

A su vez, destacaron que las hijas de Oviedo actualmente viven con sus abuelas, asisten a la escuela y no visitan a su madre en prisión, por lo que la domiciliaria podría alterar esa situación.

Los funcionarios judiciales también sospechan que la solicitud podría ser una estrategia para mejorar las condiciones de detención de Oviedo. Por su parte, la condenada afirmó mantener contacto con sus hijas y defendió su pedido ante la jueza.

"Yo no se lo deseo a nadie en el lugar que estoy, doctora. Y así como el dolor que ella siente, yo también lo siento. Yo nunca me he separado de mis hijas", manifestó Oviedo.

perpetua crimen Karen Oviedo

Esta no es la primera vez que la condenada presenta un recurso de este tipo, por lo que ahora la Justicia deberá analizar y resolver en los próximos días si le concede o no el beneficio.

Cómo fue el caso que conmovió a Mendoza

Karen Oviedo fue detenida en 2019 cuando su pareja murió inesperadamente en una clínica privada. Es que el hombre no sufría ninguna enfermedad terminal, sino que en ese momento cursaba una afección en la piel.

Sin embargo, luego se descubrió que en lugar del remedio que debía tomar por su problema de salud, Aquino había ingerido un anticongelante que contenía etilenglicol.

envenenadora Mendoza

Con ese dato, los investigadores empezaron a analizar qué había pasado y la pista principal se encontró horas después en el celular de Oviedo: había buscado en Google "cómo matar con veneno". Así se confirmó la hipótesis que la vinculaba directamente con el homicidio de la víctima y, a la vez, aparecieron nuevas sospechas.

De esta forma, en 2022 un jurado popular no dudó y declararon culpable Oviedo de envenenar a su pareja, Rolando Aquino, y al hijo de este, de apenas 9 años y la Justicia la condenó a prisión perpetua por los dos crímenes.