El ministro de Economía participó de la Expo Efi 2026, donde defendió los datos y el plan del Gobierno nacional.

Luis Caputo salió al cruce de consultoras y aseguró que mejoró el empleo y el salario / Fotos Infobae

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró este martes que el nivel de empleo en la Argentina ha subido, al contradecir las encuestas que indican que se perdieron unos 200.000 puestos registrados desde noviembre de 2023.

"El nivel de empleo no cayó. Cayó el nivel de empleo registrado. Por eso mandamos la ley de reforma laboral. La realidad es que se han creado 100.000 puestos informales", afirmó Caputo al hablar en el marco de la Expo Efi 2026 que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires .

El titular del Palacio de Hacienda precisó que "desde 2011 el empleo en Argentina no crece, pero ahora está creciendo" en tanto afirmó que "logramos pasar una ley que ningún gobierno pudo".

Por otro lado, también relativizó los datos de consultoras y economistas que afirman que los salarios están perdiendo contra la inflación.

Afirmó que los salarios del "sector informal son los que más le ganaron a la inflación" según indican datos del INDEC. Analistas han advertido que ese fenómeno no se produjo por mejora de ingresos de los trabajadores contratados de manera irregular sino porque el organismo estadístico mide mejor ahora los datos quee hace un par de años.

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Pero además, Caputo afirmó que si se toman los salarios registrados a través del Sistema Inteegrado Previsional Argentino (SIPA) "están 3% arriba de noviembre de 2023".

Proceso de desinflación

El jefe del equipo económico salió de ese modo a polemizar contra las consultoras y encuestadoras que marcan un incremento del descontento del público en relación al programa de gobierno.

Por otro lado, anticipó que a partir de abril "se retomará el proceso de desinflación" al admitir de ese modo que hubo un recrudecimiento del aumento de precios cuyo pico fue en marzo pasado, con el 3,4%.

"La tasa de interés en pesos nos permite ser optimistas respecto de la baja de la inflación. Cuando baja la tasa y el el tipo de cambio se aprecia es señal de que se recupera la demanda de dinero", enfatizó.

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Por otro lado, el titular del Palacio de Hacienda dijo que "el optimismo que tenemos está fundamentados en datos" y que "e"sto puede identificar cualquier persona, sepa o no sepa de economía.

"El modelo que llevamos adelante es para los 48 millones de Argentinos. Queremos que la gente acceda a más bienes y servicios a menor precios. Para eso tenemos que bajar impuestos", indicó.