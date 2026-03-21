Luis Caputo admite que hay un problema de confianza en la economía

El titular del Palacio de Hacienda reconoce que la inflación no baja. Analistas advierten que el público ya no culpa a la anterior gestión.

El equipo económico que comanda Luis Caputo a dmite que tiene un severo problema de credibilidad de la sociedad. Aunque de puertas afuera, siga apuntando contra las políticas económicas del kirchnerismo, para adentro ya comprenden que el efecto motosierra está llegando al límite.

Esa falta de confianza del público tiene su contraparte en una persistente inflación, a pesar de que el gobierno viene haciendo los deberes con el mercado desde hace dos años.

El titular del Palacio de Hacienda sigue afirmando que como durante las elecciones de octubre pasado la mitad del dinero circulante y en cuentas a la vista se pasó a dólar, ahora cuesta recomponer el eje.

Eso es lo que haría que el IPC se mantenga en niveles del 3% (para marzo se espera que esté por encima de eso), a pesar de que la cantidad de pesos se mantiene igual.

Caputo lo explicó esta semana en un encuentro con gerentes de finanzas de las empresas nacionales. "Como hacedor de política lo que yo puedo hacer es controlar la oferta de dinero, pero con la demanda no puedo hacer nada. No puedo obligarlos a tener pesos en el bolsillo si no quieren", explicó.

Pero el problema de la credibilidad del gobierno tal vez no sea que la oposición kircherista pudiera revertir las políticas actuales. De hecho, las encuestas revelan que a pesar de que ya hay una mayoría de personas que dice estar mal económicamente, si hubiera elecciones hoy ganaría Milei con 40% de los votos en la primera vuelta. Ese dato el mercado lo conoce.

La reforma laboral y FATE

Varios analistas y consultoras trazan hipótesis. No hay nada confirmado, pero suponen que el cierre de la empresa de neumáticos FATE, dejando a 900 personas sin empleo, en medio del debate por la Reforma Laboral, minó la confianza popular en Milei.

Un analista del mercado digital comentó a LMNeuquén que "venían bien hasta febrero", en relación a la imagen del Gobierno, pero "en febrero se desplomó todo". Fue como un cambio abrupto. Y lo que ocurrió en el segundo mes del año fue el debate por los cambios en las leyes del trabajo. Eso se sumó a las noticias de cierres de empresa. Esta semana se conoció que a fines de 2025 el desempleo afectaba a 1,7 millones, un 7,5% de la Población Económicamente Activa (PEA), 1 punto mas que el año anterior.

El gobierno tiene dos caminos: uno lo dejó entrever Caputo al afirmar que no puede hacer nada para que la gente desee tener dinero nacional en vez de dólares. Eso sería esperar a que por alguna razón cambie el humor social. La otra es tomar algunas medidas para que se mueva la actividad económica en los sectores que están mas afectados.

Algo están haciendo el Banco Central y el Tesoro Nacional. Tratan de evitar que se escape la tasa de interés. Una tasa baja puede ayudar a reactivar.

Usar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES

Una opción para poner a mover la rueda sería que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES que cuenta actualmente con $107 billones. Según señaló esta semana el titular de la consultora Econviews, Miguel Kiguel, el FGS podría armar paquetes de créditos para hipotecas o infraestructura, lo que podría dar un "empujón" a la economía.

Consideró que sin abandornar los pilares del actual modelo, en el sentido de mantener el equilibrio de las cuentas, hay margen para hacer algo.