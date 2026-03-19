Luis Caputo ahora admite que no se puede predecir cuándo bajará la inflación

El ministro sigue culpando al kirchnerismo por la baja de la confianza en la economía. Dijo que es muy difícil recomponer la credibilidad en el modelo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció este jueves que no es posible en este momento predecir cuándo podría descender la inflación a niveles considerados como normales, debido a que está afectada la confianza del público y que por ello la gente no quiere tener pesos en el bolsillo.

Así lo dijo en el marco del 21º Simposio de Mercado de Capitales que organizó el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se llevó a cabo este jueves en un l ocal de Puerto Madero. Allí Caputo reconoció que no puede obligar a la gente a quedarse con dinero nacional si no lo quiere.

"Mientras hagas las cosas bien más temprano que tarde la inflación va a converger a los guarismos que todos queremos . El timing de eso es mas difícil de predecir. Puede pasar en 3 meses, 6 o 9 meses. Lo que seguro va a pasar es que si haces la cosas bien el proceso de desinflación va a continuar", afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

El funcionario admitió que "veníamos muy bien hasta junio de año pasado y sufrimos un retroceso en los 7 u 8 meses". "Ahora creo que la gran mayoría de los argentinos entiende que la inflación es un fenómeno monetario que se da por un desbalance en el mercado", explicó.

caputo

Caputo dijo que "ese desbalance se puede dar por un exceso de oferta, por una caída de la demanda o por una combinación de las dos".

"Uno como policy maker lo que puede controlar es la oferta, que es lo que hacemos nosotros, pero no podemos controlar la demanda. No se puede obligar a la gente a tener pesos en el bolsillo si no los quiere", agregó.

Falta de confianza

Caputo prosiguió, al afirmar que "la demanda de dinero viene dada por la confianza y la realidad es que lo que pasó el año pasado fue un ataque especulativo que minó la confianza de la mayoría de los argentinos".

"Se produjo un desbalance en el mercado, pero no por suba de emisión sino por caída de demanda de dinero. Lleva su tiempo volver a recomponer la demanda de dinero. El año pasado se dolarizó el 50% del M2 (dinero en circulación y en cuentas a la vista). Eso hace que pierda valor el peso frente al resto de los bienes", explicó.

Por eso, dijo que "ahora hay que seguir teniendo equilibro fiscal, una política monetaria prudente y seguir generando condiciones para que la gente vuelva a recomponer la confianza y vuelva a demandar pesos". "En la medida que eso pase volverá a retomar la baja de la inflación. Debiéramos empezarlo a ver prontamente", opinó el funcionario.

Aclaro, no obstante, que "ahora hay un shock externo (la guerra en Irán) y estamos en un proceso de recomposición de precios relativos (suba de tarifas), la carne tuvo un impacto fuertísimo, pero fue puntual no va a seguir subiendo 8% todos los meses".