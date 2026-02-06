ARCA bloqueará estas tarjetas y transferencias en 2026: a quiénes afectará y cómo evitarlo

El organismo recaudador profundizó sus controles sobre las operaciones digitales, lo que podría dejar a miles de contribuyentes fuera del sistema financiero.

Con el objetivo de combatir la evasión impositiva y el uso irregular del dinero digital , la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) profundizó su mecanismo de control sobre la utilización de medios de pago electrónicos , algo que podría dejar fuera del sistema financiero a miles de contribuyentes de todo el país.

El mecanismo apunta a aplicar sanciones operativas automáticas cuando se detectan inconsistencias entre la información declarada por los contribuyentes y los movimientos financieros registrados en el sistema. En estos casos, se prohibirá operar con tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias y desde billeteras virtuales, además de pagos mediante códigos QR. Afectará tanto a personas físicas como jurídicas y no será necesaria una intervención judicial previa.

“La restricción se mantiene hasta que el contribuyente regulariza su situación ”, indicaron desde el organismo. Durante ese lapso, la operatoria dentro del sistema financiero formal queda severamente limitada.

código qr La ARCA aplicará ante movimientos financieros sospechosos.

A qué contribuyentes afectará el bloqueo de la ARCA

El nuevo sistema del organismo recaudador alcanzará a quienes estén incluidos en la denominada Base de Contribuyentes no Confiables, un padrón administrado por ARCA que concentra a personas físicas y jurídicas con alertas fiscales activas.

Este listado, que hereda los criterios de control que anteriormente utilizaba la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), está integrado por contribuyentes con incumplimientos reiterados, inconsistencias en sus declaraciones juradas o desfasajes entre los ingresos informados y los movimientos reales de dinero.

Desde el organismo explicaron que la inclusión en la base implica la detección de riesgos fiscales concretos, lo que habilita la aplicación de medidas preventivas para limitar la operatoria financiera hasta que la situación sea aclarada o regularizada.

Una vez que ARCA confirma que un CUIT integra la base de contribuyentes no confiables, bancos, emisores de tarjetas y billeteras virtuales quedan habilitados para suspender las operaciones vinculadas a ese número de identificación tributaria.

Esta medida se articula con el esquema de supervisión implementado en 2025 por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuando instruyó a entidades bancarias y fintech a bloquear cuentas y medios de pago de aquellos usuarios identificados en registros oficiales de riesgo fiscal.

cuenta bancaria Si la ARCA detecta inconsistencias, el contribuyente podrá quedar fuera del sistema financiero.

Qué operaciones podrían ser bloqueadas por ARCA y los motivos

Una vez que el CUIT ingresa a la base de no confiables, los contribuyentes comenzarán a tener complicaciones en las siguientes operaciones:

Transferencias bancarias

Pagos y cobros con QR

Uso de tarjetas de crédito, débito y prepagas

Operaciones con billeteras virtuales

Cobros electrónicos en comercios y plataformas digitales

Entre los motivos que pueden llevar a un contribuyente a ingresar a la base de no confiables se encuentran:

Declaraciones impositivas incompletas o con datos inconsistentes

Movimientos de fondos sin respaldo documental

Actividades económicas que no coinciden con los ingresos declarados

Diferencias significativas entre facturación, gastos y patrimonio

ARCA ex afip El organismo recaudador busca combatir la evasión impositiva y el uso irregular del dinero digital.

Cómo saber si estoy en la Base de Contribuyentes no Confiables y cómo salir de ella

Aquellos que quieran chequear si se encuentran en la base de no confiables pueden hacerlo a través del sitio web oficial de la ARCA, ingresando al apartado "Estado administrativo del CUIT". Desde allí, es posible identificar si el número de CUIT figura en listas de vigilancia, presenta limitaciones operativas o se encuentra incluido en dicha base. La información se muestra de manera directa y permite conocer si existen impedimentos para operar con medios de pago electrónicos.

En caso de figurar en el registro, el contribuyente puede iniciar el proceso de regularización también de forma digital. Para ello, debe ingresar al sitio oficial de la ARCA y acceder a la sección "Estado administrativo del CUIT". Una vez allí, el sistema solicitará la carga de la documentación respaldatoria necesaria para justificar las operaciones observadas o corregir las inconsistencias detectadas. Toda la información se presenta de manera electrónica, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Una vez enviada la documentación, ARCA evalúa el caso y comunica el resultado a través del domicilio fiscal electrónico del contribuyente. Si la situación se considera regularizada, el organismo procede a informar al sistema financiero para que se reactiven las cuentas bancarias, tarjetas y billeteras virtuales asociadas al CUIT.