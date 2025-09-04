Día del Inmigrante: un homenaje a quienes forjaron la identidad del país

El 4 de septiembre se recuerda la llegada de miles de familias de distintas partes del mundo que hicieron del país su hogar y aportaron a su cultura.

Este 4 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Inmigrante , una fecha que se instauró en 1949, en honor al decreto firmado por Bernardino Rivadavia en 1812 que ofrecía “protección a los individuos de todas las naciones que deseen fijar su domicilio en el territorio”.

Desde entonces, el Día del Inmigrante celebra las historias de hombres y mujeres que llegaron con sueños, oficios y tradiciones, dejando huellas profundas en la gastronomía, la música, el idioma y la vida cotidiana de generaciones enteras.

La llegada de los inmigrantes al país respondió a patrones mundiales de flujos de población. La mayoría de ellos abandonó su patria y se lanzó a la aventura, pues ignoraban casi todo de su lugar de destino, casi en su totalidad llegarían de Europa, por lo que predominó la inmigración de italianos y de españoles. Aunque también llegaron suizos , franceses , ingleses y alemanes.

Durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, la presencia de inmigrantes cobró significado así fue que en 1949, el Poder Ejecutivo Nacional estableció oficialmente, a través de laresolución Nº 21.430, la celebración del Día del Inmigrante el 4 de septiembre. Se eligió esta fecha para conmemorar el primer decreto argentino, impuesto por el primer Triunvirato, un día como este pero en 1812 y así homenajear a las personas extranjerasque, por distintas razones, llegaron al territorio para aportar con su trabajo y enriquecerlo culturalmente.

En esa línea, es que elministerio del Interior informó que la Argentina fue uno de los países que más inmigrantes recibió entre 1880 y 1930. Si bien en términos absolutos la cantidad fue inferior en comparación a los que se dirigieron a los Estados Unidos, la Argentina fue el país que tuvo la mayor proporción de extranjeros con relación a su población total. De acuerdo a los datos del censo de 1914, una tercera parte de los habitantes del país estaba compuesta por extranjeros.

No obstante, cabe destacar que actualmente, Argentina es el país de América del Sur que mayor cantidad de migrantes recibió. Según un informe de CEPAL del 2017, la población extranjera representa el 4,7%, (casi dos millones de personas).

La Boca y los inmigrantes: las historias que dieron forma a un barrio

El tradicional barrio porteño fue la puerta de entrada para miles de inmigrantes, en su mayoría italianos, que a fines del siglo XIX llegaron al país en busca de un futuro mejor.

Allí, entre conventillos de chapa y madera pintados con colores vivos, comenzaron a escribirse historias de trabajo, nostalgia y esperanza. Los recién llegados trajeron consigo oficios, recetas y costumbres que se mezclaron con las locales y dieron origen a una identidad única: el tango en sus esquinas, la pasión por el fútbol con Boca Juniors y la cultura popular que aún late en cada rincón. La Boca sigue siendo testimonio vivo de esa inmigración que marcó para siempre a la ciudad y al país.

Día Internacional del Migrante

El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas, ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo, proclamó el Día Internacional del Migrante.

Cabe destacar que diez años atrás, en ese mismo día en 1990, la Asamblea ya había adoptado la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Contrariamente a lo que muchos creen, los migrantes desempeñan un papel capital en la economía mundial.

Los estudios demuestran que los migrantes aportan desarrollo e innovación, tanto a sus países de origen como a los países de destino.