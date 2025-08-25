Centenario: un finde movido para los bomberos entre incendios "clásicos" y focos intencionales

Los socorristas debieron intervenir en al menos cuatro situaciones que se complicaron con la presencia del viento en la región.

"El viento nos trajo mucho trabajo", afirmó el jefe del cuartel de Centenario, Patricio Álvarez, en diálogo con LU5 . Relató que la mayoría de emergencias se dieron "en la zona rural, en donde trabajamos el sábado, prácticamente desde pasado el mediodía hasta cerca de las 11 de la noche en diferentes sectores de la ciudad".

Álvarez contó que hubo un foco de incendio que les tomó especial cantidad de recursos en la zona de la isla del Porvenir. Fue específicamente "en la chacra que se conoce como chacra Romano, donde tuvimos cerca de unas 8 hectáreas afectadas también por un incendio, al parecer, intencional".

"Ese sector, es muy complicado poder ingresar. Si bien tiene un puente que lo construyó en su momento la gente del Batallón de Ingenieros de Neuquén, es un puente provisorio que tiene muchas complicaciones para nosotros con los camiones pesados para poder pasar y virar en ese lugar", amplió Álvarez respecto al incendio en chacra Romano.

Hay lugares "clásicos" que se incendian todos los años

Otro incendio en el que los Bomberos de Centenario trabajaron durante el fin de semana fue en la zona de Calle Cero. "Otro pastizal importante en donde se trabajó muchísimo", expresó Álvarez.

Además, combatieron un foco en la calle 5 y 20 "lo que se conoce como la ex chacra de los militares que hoy la tiene el Consorcio de Riego". Según el jefe de bomberos, esa chacra suele incendiarse: "es una zona más que, lamentablemente, nosotros decimos son los clásicos de todos los años", dijo.

"Es clásico también que el domingo a la mañana veamos las fumatas en prácticamente casi todos los sectores", dijo. El bombero lamentó que, teniendo en cuenta el pronóstico de viento, eran situaciones evitables: "Sabíamos que el viento comenzaba después del mediodía y fue tal cual, 12:30 comenzó el viento", expresó.

Relató que el último incendio del fin de semana fue uno que causó indignación entre las filas. "Finalizamos la tarde noche con un incendio que si bien no tiene riesgo básicamente sobre lo que significa su avance, pero sí lo que genera el humo sobre la ruta, que es el basurero municipal", contó. "No entendemos el porqué realmente alguien va y lo prende fuego. Ese lugar tiene un vigilador que no vio a nadie en el día de ayer prender fuego", dijo con indignación.

Contó que el fuego en el basural ocurrió inicialmente temprano, pero que, luego de apagado, fue iniciado de vuelta: "fuimos en una primera instancia en medio de todos los incendios para sofocar un pequeño foco, pero después lamentablemente entendemos que lo volvieron a prender porque lo dejamos muy apagado", detalló Álvarez.

Esto derivó en que los trabajos en el basurero se extendieran hasta la 1 de la madrugada de este lunes. "Estuvimos trabajando en ese lugar con la colaboración de máquinas que pedimos al municipio para su logística y también sistemas municipales", dijo Álvarez. Expresó que trabajaron arduamente para que el basurero "dejara de tirar humo, teniendo en cuenta la acción del mismo sobre la ruta y la peligrosidad que significa que lo tengamos sobre el trazado ruta siete".