Una trapecista perdió el equilibrio y sufrió una tremenda caída desde diez metros

La joven equilibrista de 19 años realizaba una exigente prueba en la cuerda floja de un circo de Cali cuando sufrió el accidente.

Una trapecista de circo perdió el equilibrio y sufrió una tremenda caída desde diez metros en Colombia

Vestida con un traje azul, y mientras se convertía en el centro del espectáculo del circo Hermanos Gasca en Colombia , la trapecista Dayana Rodríguez dio cinco pasos sobre la cuerda floja antes de iniciar la primera de sus pruebas. Sin embargo, su presentación casi termina en tragedia , porque un error la hizo caer de una altura aproximada de diez metros .

En sus manos, la joven de 19 años llevaba la barra de equilibrio. Estaba firme ante una prueba de gran complejidad como el split (apertura de piernas), para la cual tenía la técnica y la experiencia necesarias , tomando como referencia que proviene de una familia de especialistas en este tipo de actos. Aun así, en un instante perdió el control y se vivieron momentos de incertidumbre.

“ La verdad no sé, me caí ”, le dijo momentos después a Raúl Gasca, uno de los responsables del circo instalado en Cali, cuando ya habían comprobado que solo presentaba algunos golpes y su vida no corría riesgo.

En medio de su presentación en la cuerda floja, una trapecista perdió el equilibrio y sufrió una caída accidental mientras el público de Cali presenciaba el espectáculo. El hecho quedó registrado en un video captado… pic.twitter.com/8dsySSKLBf — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) September 1, 2025

La secuencia, que tuvo lugar el último domingo, quedó registrada en videos filmados por el público y, como en la mayoría de estos casos, se viralizó rápidamente.

“¿Qué le pasó?, ni ella misma lo sabe”, dijo Gasca, en diálogo con una radio colombiana en la que repasó el incidente que marcó el final abrupto del acto denominado “Los Rodríguez”.

Las medidas de seguridad y por qué la trapecista se salvó

Según contó Gasca en la misma entrevista, la trapecista no llevaba puesto un arnés de seguridad ni tampoco contaba con una malla de protección bajo la cuerda.

“Este acto se hace sin ningún tipo de arnés, sin ningún tipo de red, pero nosotros aquí en el Circo de los Hermanos Gasca le exigimos, a ese acto, poner un colchón. No sé si dan cuenta, pero abajo hay un colchón inflable alto por el cual gracias a Dios no pasó nada. Es decir, sí tenemos la seguridad”, explicó.

Y agregó: “Cayó en el colchón y no le pasó nada gracias a Dios. Quedó acostada. Ella misma dijo que había perdido el control, pues se viene abajo de la cuerda tensa de aproximadamente 10 metros de altura”.

Dijo, además, que desde la organización hacen “lo posible para minimizar riesgos”, teniendo en cuenta que en el circo los hay, y muchos, debido a que las presentaciones se basan en “actos extraordinarios”. “De lo contrario, nadie vendría a vernos. Sin riesgo, no hay circo”, justificó.

Luego del susto, llegó el alivio

Tras la impactante caída, Rodríguez fue auxiliada rápidamente por paramédicos del circo y fue retirada del lugar en camilla. Al respecto, Gasca contó que la joven les dijo “que no le dolía nada, que solo sentía un golpecito”.

“Se levantó y caminó, incluso, ella salió al final del show cuando salen todos los artistas a despedir el espectáculo”, indicó el responsable del circo.

Luego de verla sin lesiones de gravedad, el público respiró aliviado y, como premio, le brindó una genuina ovación a la joven equilibrista, que respondió con sus manos en alto.

Circo hermanos gasca El circo de los Hermanos Gasca, donde una trapecista de circo perdió el equilibrio y sufrió una tremenda caída en Colombia.

Según recordó El Tiempo, no fue el primer accidente de ese tipo que protagonizó un artista en el Circo de los Hermanos Gasca. El antecedente, dijo ese medio, se registró en 2022, cuando Martín Gasca cayó sobre una red después de hacer un cuádruple salto mortal en el trapecio con su compañero ‘Juan Cebolla’.

En aquella oportunidad, la prueba tampoco salió como ellos querían y el acróbata cayó sobre una malla. Al parecer, la maniobra no salió como esperaban y el acróbata cayó de cabeza en la malla.

“Estábamos realizando uno de los saltos mortales que también lo hace Juan, y lo normal es que cuando no se logra se cae a la malla; lo anormal fue lo que me pasó a mí, porque yo tenía poca experiencia en el agarre, al no lograrlo, Juan me mandó para arriba y pierdo el control de mi trapecio, caigo a la malla me raspo toda la frente y en ese momento pierdo el conocimiento”, dijo Martín Gasca en una entrevista.