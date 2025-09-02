La joven, de 21 años, fue arrestada luego de que encontraran al recién nacido adentro de una bolsa y envuelto con una toalla.

Acusan a una estudiante universitaria de esconder a su bebé muerto en un armario en Estados Unidos.

Laken Snelling, una estudiante de la Universidad de Kentucky, fue arrestada en la ciudad de Lexington, acusada por la muerte de su bebé recién nacido, al que encontraron adentro de un armario, en una bolsa y envuelto en una toalla.

Según informó oficialmente la Policía de Lexington, el macabro hallazgo se realizó el pasado miércoles alrededor de las 10.30 de la mañana, hora local, cuando acudieron a una residencia situada en Park Avenue 400 de esa ciudad del este de Estados Unidos a raíz de un reporte de un bebé inconsciente.

Al llegar, los agentes se encontraron con la criatura adentro de un armario y lo declararon muerto en el lugar. Según precisó Fox 19 Now, el bebé estaba “ envuelto en una toalla dentro de una bolsa de basura negra".

La Policía aseguró, además, que la joven de 21 años es la madre del bebé, aunque no hubo precisiones acerca de la edad del menor. Ese y otros datos sensibles para la causa como las razones de la muerte, serán investigadas por la Oficina Forense del Condado de Fayette.

Qué cargos enfrenta la estudiante universitaria

Snelling no fue arrestada en el preciso momento del hallazgo sino cuatro días después. La joven fue acusada por los presuntos delitos de maltrato de cadáver, manipulación de pruebas físicas y ocultación del nacimiento de un bebé, enumeró la Policía en su texto oficial.

Además, informó que Snelling se encuentra arrestada en el Centro de Detención del Condado de Fayette y que la Sección de Víctimas Especiales del departamento continúa la investigación.

Laken Snelling estudiante 1 La estudiante se encuentra arrestada en el Centro de Detención del Condado de Fayette, en Estados Unidos.

De acuerdo con el informe policial, la acusada declaró que “ocultó el nacimiento limpiando cualquier evidencia y colocando todos los artículos de limpieza utilizados dentro de una bolsa de basura negra”, donde fue encontrado el bebé.

“Al limpiar la prueba del nacimiento, manipuló la evidencia que demostraba que había dado a luz”, expresó el mismo documento.

De porristas de la Universidad a acusada de graves delitos

En el sitio web de atletismo de la Universidad de Kentucky, Snelling, originaria de White Pine, Tennessee, aparece como estudiante de último año y miembro del equipo de acrobacias, un programa de porristas competitivo.

“Podemos confirmar que ha sido miembro del equipo de dobles de acción durante las últimas tres temporadas. Cualquier otra pregunta debe dirigirse a la Policía de Lexington", manifestaron oficialmente desde esa casa de estudios, según consignó The Independent.

Laken Snelling estudiante En el sitio web de atletismo de la Universidad de Kentucky, la joven estudiante parece como estudiante de último año y miembro del equipo de acrobacia.

Se mantenía activa en redes sociales, donde era seguida por miles de personas en Instagram y TikTok, donde borró sus cuentas. Creaba contenido sobre porristas, cuidado de la piel y maquillajes. Paradójicamente, en una de sus últimas publicaciones en esas plataformas, había subido un video donde sugería que sus metas en la vida eran ser madre y tener una familia.

Medios locales afirmaron que estudiaba discapacidad interdisciplinaria. En paralelo, aseguraron que tenían previsto realizarle la lectura de sus cargos el martes por la tarde.

Según las leyes estatales, el aborto está prohibido aún en casos de violación e incesto. Solo se permite realizar ese procedimiento ante riesgo de muerte, o daño grave o permanente de un órgano vital de la embarazada.