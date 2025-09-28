Violento choque a una mujer mientras esperaba en un semáforo en rojo: se dieron a la fuga

Además de los daños materiales al vehículo, el imprudente conductor del otro auto, generó un caos de tránsito. La policía trabaja para identificarlo.

Una mujer fue protagonista de un violento choque mientras se encontraba en la espera del semáforo en rojo junto a su hija. Ocurrió este domingo por la mañana en Centenario.

El vehículo que la embistió se dio a la fuga y creó un gran caos vehicular. Según relataron testigos que se encontraban en el lugar, la camioneta quedó seriamente dañada en la parte trasera.

La conductora -aún conmocionada- no registró lesiones graves, según los primeros reportes policiales, pero debió ser asistida en el lugar. La policía trabaja para determinar la identidad y paradero del auto responsable.

accidente centenario (1)

Al momento, no se conocen más datos oficiales sobre el vehículo que huyó ni si hay cámaras de seguridad en el lugar que permitieran identificarlo. La investigación persigue la pista del choque y fuga como delito contra la propiedad y la integridad.

Madrugada de película: persecución, disparos y tres jóvenes demorados

Además, las primeras horas del sábado fueron intensas para la policía de Centenario, que tuvo que desplegar nueve móviles para perseguir a un vehículo por distintas calles de la ciudad. Tras la persecución, los tres jóvenes que huían a bordo del auto fueron demorados y multados por fuga de control.

La escena comenzó alrededor de las 6:20 de la madrugada de este sábado, cuando el personal de la Comisaría Primera de Neuquén emitió una alerta al resto de las unidades acerca de un auto Ford Fiesta color rojo con tres jóvenes en su interior de quienes se sospechaba que pudieran estar armados.

Al recibir el aviso, distintos móviles pertenecientes a las Comisarías N° 5 y 52 de Centenario se sumaron al operativo. Fue en la zona de la primera rotonda que el vehículo fue detectado por las unidades, pero luego de realizar maniobras indebidas, impactó contra el móvil policial JP 1772 en el Loteo Nueva Vista e intentó escapar por calles Antártida Argentina, Chile y siguió por Ingeniero Ballester.

55ae74de-c7e0-4269-b2a3-0891b5713794-1068x646

Luego de una persecución con escopetas, los tres jóvenes a bordo fueron demorados por la policía. Se supo que uno de ellos, de 21 años, vive en el barrio Sayhueque de Centenario, mientras que los otros dos, de 24 y 26 años, están domiciliados en Neuquén capital.

Al conductor se le realizó un test de alcoholemia que arrojó 1,23 gramos de alcohol en sangre. Por su parte, los policías que manejaban los móviles involucrados también se sometieron a las pruebas, que resultaron negativas.

Los alarmantes datos de alcoholemia positiva en Centenario

Centenario se convirtió en la ciudad neuquina donde resuenan los casos de alcoholemia positiva, en una ciudad con una alta inmigración, el tránsito a Vaca Muerta y diversos problemas sociales, que ya fueron estudiados en el Ministerio de Salud de la Provincia en la "región Vaca Muerta", ligada a accidentes y consumos problemáticos.

Según se detectó en lo que va de la actual gestión municipal, hay más de 300 positivos de alcohol en sangre en apenas unos meses. Y se realizan aproximadamente ente dos y tres controles por semana, de distintas magnitudes.

Así lo confirmó el secretario de Transporte, Tránsito y Bromatología, Benito Torres, en diálogo con RTN, al detallar la magnitud de los operativos que se realizan en forma permanente.