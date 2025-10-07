No hay perdón de Dios: lo atraparon por intentar robar en una iglesia

El ladrón rompió un vidrio para meterse en un templo del Alto Valle. Un vecino lo vio y alertó a la Policía.

Personal de la Comisaría 35 de Villa Regina participó en el operativo en el que detuvieron al ladrón de la parroquia.

Un hombre de 45 años fue atrapado por la policía de Villa Regina luego de que entrara a robar a la Capilla “ Virgen Misionera” , ubicada en calle Alberdi y Juan XXIII, ubicada en la zona céntrica de la ciudad.

El hecho ocurrió el domingo minutos antes de las 23 y fue clave la intervención de un vecino que advirtió a un desconocido en el interior del templo religioso, y que al verse descubierto escapó corriendo.

El testigo llamó inmediatamente a la Policía , por lo que enviaron al lugar una patrulla perteneciente a la Comisaría 35 , cuyos efectivos con colaboración de la Comisaría 5 realizaron un rápido rastrillaje por la zona , hasta que lograron interceptar al sospechoso , en base a la descripción física aportada por el vecino.

El ladrón se llevaba un parlante

Fuentes de la fuerza provincial determinaron posteriormente que el ladrón había ingresado al edificio parroquial tras violentar un vidrio frontal que no posee rejas, y alcanzó a sacar un parlante color azul, el que dejó abandonado en el patio antes de huir.

En el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística, junto a la representante de la capilla, quien confirmó que no se registraron otros faltantes.

Se precisó que el sujeto tiene 45 años de edad y tiene domicilio en Villa Regina. La Fiscal de turno, dispuso que el detenido permanezca bajo custodia policial imputado por el delito de “Tentativa de robo”, a disposición de la Unidad Fiscal Descentralizada local.

Entró alterado a su casa y lo amenazó con un puñal

Un extraño hecho de violencia se registró en las últimas horas en Villa Regina, donde un hombre se metió violentamente y por motivos no precisados a una casa ubicada en la calle Santa Rosa al 100, de un barrio del acceso oeste a la ciudad. El incidente ocurrió el lunes por la tarde, y tuvo que intervenir personal de la Comisaría 5°.

Cerca de las 20 horas, un llamado alertó a la unidad sobre la presencia de un hombre que había ingresado sin autorización a un domicilio particular. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con el propietario, un hombre de 49 años, quien relató que un individuo entró alterado a su vivienda y lo amenazó con un cuchillo.

Comisaría 5 Villa Regina

El agresor, un hombre mayor de edad, fue rápidamente reducido por el personal policial y trasladado al hospital local para su examen médico. Posteriormente, se dispuso su aprehensión y traslado a la sede policial.

Por disposición de la Fiscal de turno, el sujeto quedó detenido en el marco de una causa por “Amenazas calificadas, violación de domicilio, atentado y resistencia a la autoridad”. Además, se dio intervención al Gabinete de Criminalística, que trabajó en el lugar para el secuestro del arma blanca utilizada en el hecho.