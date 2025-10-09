Triple femicidio en Florencio Varela: la autopsia reveló la brutal tortura que sufrió Brenda

Se conocieron datos escalofriantes sobre los ataques que sufrió, aún estando con vida. Se confirmó que fue quien más lesiones traumáticas sufrió.

El médico forense precisó que la muerte de Brenda fue como consecuencia de los severos traumatismos de cráneo.

Ya conocidas las violentas torturas que sufrieron Lara y Morena, se conoció la última autopsia realizada a las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela , la de Brenda del Castillo.

Hasta el momento, se informó que Lara Gutiérrez, la joven de 15 años, fue la que más torturas recibió : desde golpes y heridas de arma blanca hasta dedos amputados y quemados. En el caso de Morena , prima de Brenda, fue estrangulada y recibió cortes en su cuerpo post mortem.

En esta ocasión, el informe del forense, realizado en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, indicó que Brenda , de 20 años, falleció por un paro cardiorrespiratorio traumático causado por severos traumatismos de cráneo.

Según precisaron, el cuerpo de la joven fue encontrado envuelto en sábanas y cortinas, atado con cinta plástica en pies, rodillas y manos, y con la boca tapada con una cinta verde a modo de mordaza.

la matanza desaparecidas (1)

La muerte de Brenda ocurrió entre cuatro y cinco días antes de la autopsia, es decir, entre la noche del viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de septiembre.

Los escalofriantes detalles de la autopsia a Brenda

La joven presentaba heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo, una de ellas desde debajo de las costillas hasta el flanco izquierdo, aunque los forenses aclararon que esa lesión fue realizada después de la muerte.

El examen torácico reveló que Brenda tenía fractura con hundimiento del hueso frontal, múltiples fracturas en el macizo facial, la base del cráneo y la rama ascendente del maxilar inferior derecho. Los especialistas explicaron que las lesiones fueron provocadas por un objeto duro, con punta y filo, y que el aplastamiento del rostro fue causado por un elemento alargado y filoso, aplicado con extrema violencia.

Asimismo, sufrió una gran cantidad de heridas cortantes y punzantes. Una de ellas fue una puñalada profunda en el abdomen desde el sector derecho hasta el flanco izquierdo. Se determinó que esta lesión fue producida después de la muerte.

brenda autopsia

Brenda del Castillo fue quien más lesiones traumáticas sufrió: ocho puñaladas superficiales en la parte delantera y lateral derecha del cuello, corte vertical en el centro de la frente, puñalada en la frente, del lado derecho, herida contundente vertical que atraviesa la nariz y ambas mejillas, moretones en los labios, las orejas y la ceja, moretones y cortes en las manos.

El informe consideró que los golpes eran lo suficientemente severas como para provocarle la muerte, que ocurrió por un mecanismo violento, con un paro cardiorrespiratorio traumático como consecuencia de los traumatismos graves de cráneo.

Qué reveló la autopsia de Lara y Morena, las otras víctimas del triple femicidio

En el caso de Lara, el informe forense de la joven de 15 años fue el primero que se reveló. Lara Gutiérrez fue víctima de una violencia extrema y sistemática. Tenía cinco dedos de la mano izquierda amputados, la oreja izquierda cortada y un corte muy profundo en el cuello. Además, se detectaron quemaduras en las falanges de los dedos, realizadas mientras aún estaba con vida, lo que confirma el ensañamiento previo a su deceso.

El cuerpo de la adolescente presentaba un avanzado estado de descomposición. También se hallaron varios elementos asociados a la escena del crimen: una mordaza de cinta plástica en la boca y el cuello, otra cinta a la altura de ambas rodillas, un cordón en los tobillos, un cuchillo de cubierto con mango negro y fragmentos de vidrio verde.

lara gutierrez

En tanto, la autopsia de Morena Verdi determinó que habría sufrido un posible shock neurogénico producto de una estrangulación.

La joven presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo, las cuales fueron post mortem. Entre los elementos que se encontraban en su cuerpo, se encontró un cordón en ambos tobillos, cinta plástica sobre ambas muñecas y la misma como mordaza en su boca.

Los peritos constataron una dislocación en la cabeza del fémur izquierdo y una lesión cervical, indicios compatibles con maniobras de extrema violencia. Además, el cuerpo mostraba múltiples lesiones.