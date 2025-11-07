Tormentas y vientos de más de 90 km/h: en qué provincias golpeará más fuerte la alerta naranja

El SMN advirtió sobre un temporal con abundante caída de agua, actividad eléctrica y granizo.

Un total de 10 provincias estarán afectadas por las alertas del SMN.

Las condiciones climáticas adversas se mantienen en varios puntos del país este viernes 7 de noviembre. Un total de 10 provincias del territorio nacional se encuentran bajo un alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas y fuertes vientos.

El organismo emitió en las últimas horas una alerta naranja por tormentas . “El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas mayores a los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, destacó.

Según se precisó, este fenómeno afectará casi todo el territorio de las provincias de Corrientes y Misiones.

Asimismo, el Servicio Meteorológico también lanzó una alerta amarilla por tormentas. “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, detallaron.

Se indicó que esta alerta alcanzará a la zona norte de Misiones, sur de Chaco, oeste de Corrientes, sureste de Formosa, sur de Santiago del Estero, norte de Santa Fe y noreste de Entre Ríos.

SMN alerta

En tanto, en zonas de Santiago del Estero, la totalidad de Tucumán, el sureste de Catamarca y noreste La Rioja rige una alerta amarilla por fuertes vientos. “El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, indicaron desde el SMN.

La Patagonia golpeada por fuertes tormentas

Para el sábado 8 de noviembre, las condiciones en el norte del país mejorarán. Sin embargo, la Patagonia norte volverá a ser azotada por fuertes tormentas.

El sur de Mendoza, el oeste de Río Negro y la totalidad de la provincia de Neuquén, están bajo alerta por tormentas del SMN para la tarde y noche.

"El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 45 mm", informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa.

tormentas Las autoridades brindaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta en este contexto.

Recomendaciones del SMN para el alerta por tormentas

Naranja:

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Amarillo: