Tormentas y vientos de más de 90 km/h: en qué provincias golpeará más fuerte la alerta naranja

El SMN advirtió sobre un temporal con abundante caída de agua, actividad eléctrica y granizo.
Las condiciones climáticas adversas se mantienen en varios puntos del país este viernes 7 de noviembre. Un total de 10 provincias del territorio nacional se encuentran bajo un alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas y fuertes vientos.
El organismo emitió en las últimas horas una alerta naranja por tormentas. “El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas mayores a los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, destacó.
Según se precisó, este fenómeno afectará casi todo el territorio de las provincias de Corrientes y Misiones.
Asimismo, el Servicio Meteorológico también lanzó una alerta amarilla por tormentas. “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, detallaron.
Se indicó que esta alerta alcanzará a la zona norte de Misiones, sur de Chaco, oeste de Corrientes, sureste de Formosa, sur de Santiago del Estero, norte de Santa Fe y noreste de Entre Ríos.
En tanto, en zonas de Santiago del Estero, la totalidad de Tucumán, el sureste de Catamarca y noreste La Rioja rige una alerta amarilla por fuertes vientos. “El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, indicaron desde el SMN.
La Patagonia golpeada por fuertes tormentas
Para el sábado 8 de noviembre, las condiciones en el norte del país mejorarán. Sin embargo, la Patagonia norte volverá a ser azotada por fuertes tormentas.
El sur de Mendoza, el oeste de Río Negro y la totalidad de la provincia de Neuquén, están bajo alerta por tormentas del SMN para la tarde y noche.
"El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 45 mm", informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa.
Recomendaciones del SMN para el alerta por tormentas
Naranja:
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Amarillo:
- No saques la basura.
- Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
