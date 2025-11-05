Alerta por intensas lluvias, viento y tormentas eléctricas con granizo: qué zonas afectará

El SMN elevó una alerta amarilla en varias provincias, y advierten que las malas condiciones climáticas se extenderán.

Las malas condiciones del clima regresan este miércoles en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

Para esta jornada esta vigente una alerta del nivel amarillo por fuertes tormentas. La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla , el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.

Las zonas afectadas serán la Patagonia norte y centro del país, que incluye las provincias de Mendoza, San Luis, Neuquén y Río Negro.

En este caso, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Asimismo, el organismo indicó que para el jueves 6, el alerta por tormentas se extiende a varias provincias más. Se esperan fuertes vientos, precipitaciones y actividad eléctrica en La Pampa, el sur de Buenos Aires, San Juan y una porción de Córdoba. Además, se amplían las zonas comprendidas por el aviso en Neuquén, Río Negro, Mendoza y San Luis.

En las zonas bajo la alerta amarilla, el viento llegará a los 70 km/h, con fuerte actividad eléctrica y valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

También en San Juan, La Rioja, Catamarca y pequeños sectores de Salta, Córdoba, San Luis y Tucumán se esperan fuertes vientos, por lo que el SMN elevó una alerta amarilla. La franja central de San Juan, además, será afectada por viento zonda.

Cuándo llega la tormenta a Neuquén

Para este miércoles en Neuquén capital, las condiciones de inestabilidad persistirán durante el día con una máxima de 26º. Sin embargo, la noche marcará un cambio significativo: se esperan lluvias y chaparrones localmente fuertes con una temperatura de 9º y ráfagas de 42 km/h.

Según informó el SMN, las tormentas se sentirán en Neuquén durante la tarde del miércoles y el jueves.

"Aumenta la inestabilidad los próximos días con probables lluvias y formación de tormentas eléctricas. En cordillera períodos inestables y más cálidos. Durante la próxima semana se mantiene el ingreso de aire cálido y húmedo con formación de tormentas en cordillera, valles meseta y la costa", indica la síntesis meteorológica de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Durante el jueves, continuará el alerta por tormenta emitido por el SMN. En Neuquén capital, el pronóstico es de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones, incluyendo la posibilidad de granizo. La temperatura máxima será de 24º con viento del noroeste. Por la noche, el clima pasará a Inestable, con una mínima de 8º y fuertes ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 52 km/h.

Recomendaciones por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.