¿Sigue el viento en Neuquén? Cuál será el clima para el resto de la semana

Calor, tormenta y vientos son los valores esperados para la segunda mitad de la semana, el finde y el principio de la próxima.

Luego de jornadas marcadas por la inestabilidad, para la segunda mitad de esta semana se espera clima estable , con calor y cielo despejado. El fin de semana se esperan condiciones más inestables llegando a sentirse tormentas eléctricas.

Este miércoles 12 , el cielo estará despejado toda la jornada con temperaturas agradables , con máximas de 24°C y mínimas de 7°C. El viento será de leve a moderado: por la tarde el viento rondará los 30 km/h y reducirá en intensidad hacia la noche.

neuquen clima soleado sol

El jueves 13, las temperaturas irán en aumento. Las máximas llegarán a 30°C y mínimas de 10°C por la noche. El viento será incluso más leve que el miércoles y el cielo estará completamente despejado todo el día.

El clima de cara al fin de semana será inestable

El viernes 14, el clima de cara al finde se volverá más inestable. Durante el día se esperan lloviznas dispersas, 35°C y viento leve. A la noche, las temperaturas descenderán a 13°C y el viento llegará a ráfagas de 70 km/h. Esas condiciones se verán acompañadas por tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones.

Para el sábado 15, se esperan fuertes vientos y cielo parcialmente nublado. La velocidad promediará en 55 km/h con ráfagas cerca de 70 km/h. Conforme avance la jornada, se irá nublando progresivamente. Las temperaturas llegarán hasta 27°C durante la tarde y descenderán hasta 5°C a la noche.

ON - Clima tormenta Omar Novoa

El domingo 16, las condiciones se estabilizarán. El cielo estará despejado durante el día. El viento amainará con respecto al día anterior rondando los 40 km/h en promedio con ráfagas de 50 km/h y las temperaturas descenderán con respecto al sábado, con mínimas de 1°C y máximas de 20°C.

Para el principio de la próxima semana, el cielo amanecerá despejado y llegarán a 26°C de máxima. Para la noche, la temperatura descenderá hasta 10°C, se nublará parcialmente y aumentará el viento notoriamente, promediando en 50 km/h y llegando a ráfagas de 71 km/h.

Alerta meteorológico: se esperan fuertes tormentas con granizo y vientos de 90 km/h en varios puntos del país

Tras varios días en los que un frente frío hizo presencia en varias regiones del país y provocó tormentas con lluvias, intensa actividad eléctrica, vientos de hasta 100 km/h, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicos.

Según la alerta que emitió el SMN, el miércoles por la tarde, las provincias afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica y granizo, junto con intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. El agua traerá consigo el descenso de la temperatura que bajará las máximas desde 32°C a 26°C.

Las zonas afectadas serán Misiones, Corrientes, el norte de Córdoba, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta y Santa Fe.

Por otro lado, en Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Islas Malvinas, rige una alerta amarillo por vientos fuertes, que alcanzarán a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En este caso habrá vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.