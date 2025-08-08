El tiempo en Neuquén: qué dice el pronóstico para este viernes 8 de agosto y el fin de semana

Las jornadas se mantendrán estables y sin lluvias en la capital neuquina. Se esperan mañanas frías y tardes templadas en gran parte de la provincia.

Este viernes 8 de agosto, el tiempo en Neuquén capital presentará condiciones estables, con cielo despejado desde las primeras horas del día. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 2°C , mientras que por la tarde se espera una máxima de 18°C. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la jornada se desarrollará sin precipitaciones y con vientos leves del sector norte.

El panorama extendido anticipa días mayormente soleados y sin lluvias. El sábado 9 de agosto continuará con buen tiempo, con una mínima de 0°C y una máxima de 16°C. El cielo se mantendrá despejado durante casi toda la jornada y no se prevén vientos intensos ni cambios bruscos en la presión atmosférica.

Para el domingo 10, las condiciones meteorológicas seguirán estables, aunque el cielo comenzará a cubrirse de forma parcial. La mínima subirá a 4°C y la máxima llegará a 17°C. La nubosidad se incrementará hacia el final del día, pero no se esperan precipitaciones ni fenómenos adversos.

SFP Frio Hielo clima congelado agua (21).JPG Sebastián Fariña Petersen

Cómo empieza la semana

El lunes 11 de agosto se perfila como el día más cálido de la semana. El pronóstico señala una mínima de 9°C y una máxima de 21°C. Se prevé una jornada con nubes y sol, en la que las temperaturas permitirán actividades al aire libre durante gran parte del día. No obstante, el viento podría hacerse presente en horas de la tarde, especialmente en zonas abiertas.

El martes 12 se presentará con cielo parcialmente nublado y ráfagas moderadas. La mínima será de 3°C y la máxima rondará los 17°C. Las condiciones del viento marcarán la jornada, aunque no se esperan alertas meteorológicas.

Para el miércoles 13, el clima seguirá en la misma línea, con nubosidad variable y algunas apariciones de sol. La temperatura mínima volverá a bajar a 2°C y la máxima alcanzará los 14°C. Hacia el jueves 14, el cielo se mantendrá cubierto, con una mínima de 4°C y una máxima de 16°C.

Panorama provincial

En el resto de la provincia de Neuquén, se esperan condiciones similares. En la zona centro, tendrán mañanas frías, con mínimas por debajo de 0°C, y máximas que podrían alcanzar los 15°C. En el norte provincial, Chos Malal experimentará días soleados con mínimas de -2°C y máximas cercanas a los 14°C. En la zona cordillerana, tendrán mañanas frías y mayor presencia de nubosidad, aunque sin lluvias en el corto plazo.

De acuerdo con la información brindada por el SMN y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el clima seguirá marcado por la amplitud térmica típica del invierno patagónico, con mañanas frías y tardes agradables. No se registran alertas meteorológicas ni cambios significativos en los próximos días.

Las autoridades recomiendan tener precaución en horas de la mañana, cuando las temperaturas pueden generar escarcha en rutas y caminos rurales. También se sugiere prestar atención al viento, sobre todo a partir del domingo, en sectores altos o descampados.