Pami: estos son los medicamentos con 80% de descuento en noviembre 2025

Pami ofrece distintos porcentajes de bonificaciones de acuerdo a la medicación y el tratamiento. Cómo acceder al beneficio.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con un beneficio oficial que ofrece cobertura desde 40% hasta 100% de descuento en medicamentos para sus afiliados, incluyendo bonificaciones en farmacias del 50% al 80% para la mayoría de ellos. Se trata del Programa de Medicamentos, que establece distintos tipos de descuentos.
Entender qué porcentaje se aplica al remedio y bajo qué condiciones puede generar dudas o confusiones. Es que la obra social de los adultos mayores fija diferentes niveles de cobertura según el tipo de uso del medicamento. Así, los afiliados podrían terminar pagando solo entre el 20% y 50% de la medicación necesaria.
Para acceder a este beneficio, el usuario debe presentar la receta electrónica o papel en farmacia adherida y contar con su credencial al día. Es relevante tener presente que los laboratorios, la presentación del medicamento y la disponibilidad pueden variar, por eso no siempre el descuento se aplica al remedio exacto que uno tiene.
Qué medicamentos tienen hasta el 80% de descuento con PAMI
La obra social establece un descuento de hasta el 40% para los medicamentos que se utilicen de forma local y/o eventual en tratamientos acotados en el tiempo. Además, fija una cobertura de entre el 50% y el 80% en remedios para patologías crónicas. Entre ellos, se encuentran:
- Para la presión y el corazón: Atenolol, Enalapril, Losartán, Amiodarona, Digoxina, Furosemida, Timolol
- Para el colesterol: Atorvastatina, Simvastatina
- Para problemas respiratorios: Salbutamol, Budesonide
- Neurológicos/Epilepsia: Fenitoína, Fenobarbital, Levodopa, Valproato, Topiramato
- Anticoagulantes: Acenocumarol, Warfarina
- Hipotiroidismo: Levotiroxina
Qué se necesita para pedir descuentos en los medicamentos y cómo hacerlo
Para tener el descuento, el afiliado sólo necesita esta documentación:
- Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Credencial de Afiliación
- Receta médica confeccionada por médicos/as del Sistema PAMI
Para acceder a este servicio no se necesita hacer ningún trámite en PAMI y sólo hay que concurrir a la farmacia más cercana al domicilio que atienda a afiliados. Los médicos de cabecera enviarán las recetas firmadas electrónicamente directo a las farmacias para que los afiliados -o quienes se encuentren autorizados- puedan retirar sus medicamentos directamente, sin necesidad de presentar la receta en papel.
Qué medicamentos otorga gratis el PAMI
La obra social también cubre al 100% medicamentos para enfermedades graves o de alta complejidad, como diabetes, cáncer, VIH, hepatitis, trasplantes, artritis reumatoidea y hemofilia, entre otras, garantizando la cobertura total de tratamientos especiales como lo indica la legislación vigente.
En este caso, los requisitos para la bonificación completa son los siguientes:
- Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD)
- No estar afiliado a una prepaga
- No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo
- No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena
- De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción
Cuáles son las credenciales habilitadas para acceder a los descuentos de PAMI
A través de su página web, la obra social detalló cuáles son las credenciales permitidas para que sus más de cinco millones de afilados puedan acceder a todos los servicios y prestaciones de manera más simple y ágil:
- Tarjeta plástica: los usuarios que aún la conservan, pueden seguir utilizándola. Sin embargo, el organismo dejó de emitirla de manera regular y actualmente prioriza otros formatos más ágiles y digitales. Por lo tanto, si un afiliado quiere renovar el plástico, ya no podrá hacerlo y deberá optar por otra alternativa.
- Credencial digital: está disponible en la aplicación "mi PAMI". Se puede consultar sin necesidad de imprimirla.
- Credencial provisoria con QR: se puede descargar e imprimir desde la página web oficial de PAMI. Si el afiliado tiene una versión provisoria sin QR, deberá volver a generarla desde la plataforma.
- Credencial provisoria ticket: se genera e imprime en las terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL).
