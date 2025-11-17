Empieza el Black Week en supermercados mayoristas: hasta 40% de descuento en cientos de comercios

El sector apuesta a una semana de promociones previo a fin de año. Cuáles son los productos que tendrán rebajas.

Los descuentos del Black Week mayorista apuntan a impulsar ventas y renovar stock en comercios de todo el país.

El sector mayorista inicia una semana clave para recomponer ventas y recuperar parte del terreno perdido durante el año, por lo que dará inicio al Black Week Nacional Mayorista , donde l anzarán una batería de descuentos que llegarán hasta el 40% en miles de productos.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) impulsa esta iniciativa, que busca generar un impacto positivo en toda la cadena comercial en un contexto marcado por el menor poder adquisitivo y la contracción del consumo.

Desde este lunes 17 y hasta el domingo 23 de noviembre, autoservicios, distribuidores y grandes proveedores participarán del evento con descuentos masivos y acciones comerciales destinadas tanto al público general como a los comercios de proximidad.

Una semana de rebajas fuertes en todo el país

El evento ofrece promociones que llegan hasta el 40%, disponibles en locales físicos y plataformas online. Las ofertas abarcan alimentos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería y productos de alta rotación, esenciales en la actividad diaria de almacenes y supermercados de barrio. Para facilitar el recorrido, CADAM puso a disposición un mapa interactivo mayorista donde se pueden consultar comercios adheridos y beneficios disponibles.

Mayoristas precios (2).jpg El sector mayorista espera que el evento genere un efecto positivo en autoservicios y negocios de cercanía.

La apuesta del sector se explica por el panorama del primer semestre. Diversos informes privados muestran una caída del 5,4% en las ventas mayoristas, resultado de un consumidor que ajusta cada compra y de comercios que enfrentan costos elevados. En este escenario, una semana de alto impacto promocional promete empujar el movimiento de mercadería y mejorar la rentabilidad en una etapa del año donde muchos negocios buscan equilibrar cuentas.

El formato Black Week replica la lógica de otros eventos comerciales de fuerte presencia en el calendario, pero con una orientación específica hacia el canal de distribución. La expectativa es que el impulso genere un efecto multiplicador, desde la industria y los mayoristas hasta el minorista y, finalmente, el consumidor.

Expectativa de traslado al comercio de cercanía

Para almacenes, autoservicios y negocios de barrio, este evento puede transformarse en una oportunidad relevante. Estos comercios continúan siendo el punto de abastecimiento cotidiano para millones de hogares, por lo que una mejora en el precio mayorista tiene capacidad de trasladarse de forma rápida al mostrador.

El evento permanecerá activo hasta el 23 de noviembre en todo el país, con descuentos que variarán según cada comercio y cada categoría de productos. La lista completa de locales adheridos puede consultarse en el sitio oficial de CADAM.

Los organizadores destacan que en esta edición se unifican esfuerzos comerciales, herramientas digitales y logística ampliada, con el propósito de sostener abastecimiento durante toda la semana. “El objetivo es dinamizar la cadena completa”, señalan referentes del sector, que observan un consumidor más selectivo y con menos margen para aumentos.

Reclamos por reformas y un escenario desafiante

Mientras se organiza el evento, los mayoristas trasladan sus inquietudes sobre la carga fiscal y laboral que recae sobre pequeños comercios y empresas familiares. Distintos actores del sector remarcan que las obligaciones actuales encarecen la contratación de personal, no ofrecen incentivos reales y terminan absorbiendo recursos que podrían destinarse a inversión o precios más competitivos.

Para los especialistas, la recuperación no depende solo de medidas comerciales, sino de un entorno que reduzca costos operativos y permita proyectar a mediano plazo. El Black Week funciona así como un alivio temporal dentro de una economía todavía frágil.