Víctima de violencia de género pide ayuda desesperada: "No quiero ser una más"

La mujer es de Añelo y asegura padecer agresiones de su expareja hace tres años. Sostiene que el hombre está en libertad y las denuncias no sirven.

Una mujer de Añelo, que sufre violencia de género , ruega por respuestas antes de convertirse en una nueva víctima de femicidio a manos de su agresor. La denunciante asegura que el violento, su expareja, la hostiga constantemente, no respeta la prohibición de acercamiento y ella teme por su vida.

"Lo vengo padeciendo hace tres años y recién ahora puedo ser escuchada", es como inició su relato la joven madre, víctima de violencia de género a manos de su expareja, quien no la deja hacer su vida en paz.

"Mi agresor tiene 28 denuncias; la última denuncia que hice fue por intento de homicidio y la justicia lo dejó libre" , aseguró y detalló que este último hecho ocurrió en su casa, donde el violento se presentó e intentó dispararle con un arma frente a sus dos hijos pequeños.

La mujer tiene ya hace tiempo un botón antipánico y actualmente un dispositivo dual, que le avisa cuando el violento está cerca de ella, lo que inmediatamente suele motivar su llamado a la Policía. Sin embargo, afirma que ésto no le ha brindado seguridad porque "siempre que llamaba, la Policía nunca llegaba a tiempo, siempre llegaban tarde porque decían que no tenían móvil, no tenían personal".

comisaria Añelo -vale 1200*678-

Comentó además, que tras quedar en libertad este último mes, el viernes pasado el agresor -que es auxiliar de servicio en la localidad- fue hasta su lugar de trabajo, una escuela primaria de la localidad. "El botón antipánico me avisa que estaba cerca mío, les aviso a mis compañeras, me llama la Policía y me dice que va un móvil. Pero el móvil nunca llegó y el botón estuvo sonando toda la tarde", contó.

Recién a las 15:40 afirma que la Policía se acercó hasta la institución, para cuando ya el hombre se había retirado.

Dos días antes de esto, la mujer indicó que el hombre se había acercado a "molestarla" una vez más, pero al querer realizar la denuncia en comisaría, le indicaron que solo podían tomarle "una exposición". Tras el hecho del viernes, se acercó al Juzgado de Paz y allí permaneció hasta las 23 realizando una denuncia por el acercamiento.

"Siento miedo, y digo para qué voy a hacer la denuncia si no me atienden, entonces muchas veces no iba a denunciar", admitió y expresó: "Siento que no soy cuidada".

La mujer, que no ha recibido respuestas de ningún sector por su situación, ruega que se tomen medidas concretas contra el hombre, para frenar el calvario y poder salir tranquila de su casa. "Quiero trabajar: mi trabajo me hace bien, me siento contenida, estoy bien entonces opto por seguir trabajando", confió.

Por último, reclamó que hace seis meses la tienen en lista de espera del área de Psicología del hospital local, por lo que no ha podido recibir acompañamiento.

"Quiero que la Justicia actúe como corresponde, yo no quiero ser una más en la lista de femicidios, quiero que mis hijos me vean llegar del trabajo todos los días y me vean bien. Necesito ayuda, tengo derecho a hacer mi vida, a estar bien y mis hijos tienen derecho a tener a una mamá bien, sana y viva", pidió.