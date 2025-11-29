Centenario: tras el reclamo, apartaron nuevamente al director de la EPET 2 acusado por violencia de género

El profesional se había reincorporado al trabajo el jueves. Su regreso motivó a las familias a pedir respuestas en el Consejo Provincial de Educación.

Familiares de la EPET N.º 2 de Centenario se movilizaron el viernes por la mañana al Consejo Provincial de Educación (CPE) para exigir respuestas por la reincorporación del director del establecimiento que había sido denunciado y sumariado . La convocatoria fue acompañada por el gremio ATEN seccional Centenario Vista Alegre .

En diálogo con medios radiales, Adriana Negrete , representante de las familias, explicó que el hombre fue “denunciado por cinco docentes por violencia de género , maltrato hacia sus colegas y abuso de poder y fue declarado culpable y sumariado ”. Además, remarcó que actualmente hay una denuncia por acoso en la justicia neuquina.

Luego de una reunión, el CPE decidió "instruir sumario al director de la escuela y dejar sin efecto la disposición de su reintegro".

Acusado

Padres y madres de los alumnos que asisten al colegio exigieron al CPE que el docente sea retirado de la institución. “Tenemos miedo con nuestros hijos, porque es una persona violenta que no puede estar al frente de un instituto. Siendo el director, tendría que dar ejemplo de valores como el respeto” afirmó Negrete.

Este jueves 27 de noviembre, el docente regresó a sus funciones, sin ninguna notificación previa hacia el equipo de trabajadores del establecimiento.

El acusado reconoció la veracidad de los hechos y tras esto fue declarado culpable. “Yo temo que aparezca un estudiante o una estudiante que haya sido maltratado por él” agregó Adriana y remarcó “tengo tres hijos acá y no les estoy enseñando la falta de respeto. Yo a mis hijos les enseño a respetar al docente”.

A través de la disposición 488 de la Dirección de Técnica, se notificó la sanción al agente denunciado con un apercibimiento por escrito y se dispuso su reintegro a las tareas habituales. Además, el comunicado recomendaba a la supervisión un acompañamiento para "recomponer el clima laboral".

Las familias consideraron que esta sanción era insuficiente y por esta razón, solicitaban explicaciones a las autoridades correspondientes.

Apartado

Las autoridades del Consejo Provincial de Educación se reunieron este último viernes con familias y docentes de la EPET 2, para escuchar su reclamo y resolver los pasos a seguir. Tras el encuentro, se decidió que el expediente pase al Cuerpo Colegiado del CPE para que se deje sin efecto la disposición de reintegro del mismo, a fin de que se continúe con la investigación de los hechos.

En la reunión estuvieron presentes el director de Educación Técnica y CERET Gustavo Livoreiro, el Vocal de Rama Media Técnica y Superior, Gastón Arana, la vocal gremial Marisabel Granda, por el CPE, la vicedirectora de la EPET Paola Giménez y el regente de Cultura Técnica, Javier Salazar.

Además, participaron los representantes del Centro de Estudiantes del establecimiento, los familiares de estudiantes y docentes y el Secretario Gremial de ATEN Centenario, Marcelo Marchessi.