AUH enero 2026: cómo cobrar el monto extra y qué día lo deposita Anses

Todos los beneficiarios de la asignación tendrán un aumento por inflación y, en algunos casos, recibirán pagos pendientes relacionados a la Libreta AUH .

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) comenzarán el año con aumento . En enero 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) otorgará un incremento de 2,47% como parte del mecanismo de actualización mensual por inflación. Además, en algunos casos, recibirán un “extra” por acreditaciones pendientes relacionadas con el cumplimento del calendario de vacunación y la escolaridad.

A lo largo del 2025, el organismo previsional retuvo mensualmente el 20% del monto total de la asignación. En diciembre pasado, habilitó el trámite para que cada beneficiario pueda r eclamar el reintegro . Por ello, en algunos casos , recibirán estos montos a lo largo de enero 2026. Por su parte, el aumento por inflación se acreditará automáticamente , sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que la prestación esté activa.

Pese a las versiones que señalaban un cambio en el mecanismo de actualización, la ANSES confirmó para el arranque del año un aumento bajo el mismo sistema que se venía aplicando hasta ahora: el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) difundido por el INDEC dos meses atrás. Así, el incremento en enero 2026 será de 2,47%, en base al dato de inflación de noviembre 2025.

De esta manera, el pago por hijo pasará a ser de $125.528, aunque en mano se recibirá $100.362 en los casos que mantengan la retención del 20% que realiza ANSES cada mes. En tanto, la AUH por discapacidad ascenderá a $408.824, recibiendo en mano $326.964. En la zona austral, donde rige un adicional por zona desfavorable, la AUH llegará a $163.173, con un pago directo de $130.538,40. Para hijos con discapacidad, el monto subirá a $531.316, con un pago directo de $425.052,80.

Por otro lado, el Complemento Leche del Plan 1000 Días también se ajustará por movilidad y pasará de $46.199 a $47.340. Este beneficio se otorga de forma automática a titulares de AUH con hijos menores de 3 años, gracias a la articulación entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Finalmente, la Tarjeta Alimentar que se entrega a beneficiarios de la AUH para garantizar el acceso a alimentos básicos ascenderá a $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos y $108.062 para familias con tres o más hijos.

ANSES oficializó el calendario de cobros de la AUH para enero 2026

Como es habitual, el cronograma de cobros de la AUH está organizado de acuerdo con la terminación de DNI. Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes. Por lo tanto, el calendario para el primer mes del año es el siguiente:

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Los cambios que anunció ANSES en la Libreta AUH y la retención del 20%

En el cierre del 2025, el organismo previsional confirmó que ya no retendrá el 20% de las asignaciones a niñas y niños de hasta 4 años inclusive. Hasta ahora, este grupo estaba obligado a notificar los controles médicos y el calendario de vacunación a través de la Libreta AUH, y recibían el reintegro a fin de año.

Con el cambio oficializado, las verificaciones serán a través de la implementación de un mecanismo automático mediante el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y la ANSES. Si los registros están completos, el pago mensual se efectúa en su totalidad sin que sea necesario presentar ningún formulario.

En tanto, el procedimiento no sufrió cambios para el resto de los beneficiarios. La presentación anual de la Libreta AUH sigue siendo obligatoria en los casos siguientes: