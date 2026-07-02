La ANSES confirmó el aumento de la prestación y el cronograma de pago , que se verá afectado por el fin de semana extra largo del 9 de julio.

AUH julio 2026: el monto total y la fecha de cobro según el DNI entre 0 y 9

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el monto y la fecha de cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para julio 2026. Como es habitual, el programa social tendrá un nuevo aumento de acuerdo a la fórmula de movilidad que toma el dato de inflación del INDEC para su cálculo.

En el séptimo mes del año, el cronograma oficial tendrá cambios por el fin de semana extra largo de cuatro días que tendrá lugar entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio, producto del feriado inamovible del 9 de julio (Día de la Independencia), que en esta oportunidad cae jueves, y el día no laborable del viernes 10 de julio , establecido con fines turísticos.

El organismo previsional establece la fecha exacta de cobro de sus prestaciones sociales según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes, además de garantizar el stock de efectivo y evitar el colapso del sistema bancario y cajeros automáticos.

Cajeros automáticos La fecha exacta de cobro puede consultarse desde la app de ANSES o desde la web del organismo.

Con el fin de semana extra largo contemplado, así queda el cronograma de pagos de la AUH que comenzará el 8 de julio y finalizará el 22:

DNI terminados en 0 y 1 : a partir del 8 de julio

: a partir del 8 de julio DNI terminados en 2 : a partir del 13 de julio

: a partir del 13 de julio DNI terminados en 3 : a partir del 14 de julio

: a partir del 14 de julio DNI terminados en 4 : a partir del 15 de julio

: a partir del 15 de julio DNI terminados en 5: a partir del 16 de julio

a partir del 16 de julio DNI terminados en 6 : a partir del 17 de julio

: a partir del 17 de julio DNI terminados en 7: a partir del 20 de julio

a partir del 20 de julio DNI terminados en 8 : a partir del 21 de julio

: a partir del 21 de julio DNI terminados en 9: a partir del 22 de julio

Cuánto aumenta la AUH en julio 2026 y en cuánto queda

La ANSES otorgará en el séptimo mes del año un aumento de 2,15% en la AUH. Este porcentaje se definió según el criterio de actualización mensual, que toma como referencia el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de dos meses atrás que difunde el INDEC. En este caso puntual, se tomó el dato de mayo, que arrojó una suba de precios de 2,1%.

Con este incremento, la AUH pasará a ser de $147.976 por cada menor de edad, aunque en mano se recibirá $118.380 debido a la retención del 20% (en este caso unos $28.000) que realiza ANSES cada mes y reintegra a fin de año al presentar la Libreta AUH. Por su parte, la AUH por discapacidad aumentará a $482.062, con un cobro neto de bolsillo del 80% equivalente a $385.649.

asignacion universal por hijo (1) La AUH tendrá un aumento de 2,15% en julio.

Las dos prestaciones que se pueden sumar a la AUH en julio 2026

Junto a la AUH, un determinado grupo de beneficiarios contará con otras dos prestaciones. Una de ellas es la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico destinado a la compra de alimentos. A diferencia de otros programas, este no tiene un aumento automático por inflación, sino que lo define el Ministerio de Capital Humano. Al no haber nuevos anuncios, los montos vigentes son los siguientes:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

Tarjeta Alimentar.jpg La Tarjeta Alimentar está destinada a la compra de alimentos.

Otro ingreso que recibirán muchas titulares de la AUH es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una asistencia económica dirigida a familias con niños de hasta tres años y que está destinada a garantizar una adecuada nutrición durante la primera infancia. Para julio, el monto de este beneficio será de $55.824 por cada hijo alcanzado por el programa.

Tanto la Tarjeta Alimentar como el Plan de los Mil Días se acreditan automáticamente con el pago de la AUH, por lo que no es necesario hacer ningún trámite extra o inscripciones adicionales.