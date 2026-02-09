¿Sigue el viento en Neuquén? El pronóstico del tiempo para el inicio de la semana

La AIC prevé viento persistente, temperaturas elevadas en los valles y lluvias aisladas en cordillera.

La provincia del Neuquén transitará una semana con condiciones variables, marcada por viento persistente, temperaturas elevadas en los valles y períodos de inestabilidad, especialmente en la región cordillerana. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) detalló cómo va a estar en cada región.

En la ciudad de Neuquén, el lunes se presentará con cielo parcialmente nublado, viento moderado a fuerte del oeste con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 32 grados.

El martes continuará el viento del oeste, con ráfagas intensas durante la tarde, podrían alcanzar los 68 km/h, mientras que el cielo estará mayormente despejado a parcialmente nublado. La temperatura mínima rondará los 17 grados y la máxima alcanzará los 31.

El miércoles se espera un leve descenso de la temperatura, con cielo algo nublado y viento moderado, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. La mínima será de unos 15 grados y la máxima de 29, sin probabilidad significativa de precipitaciones.

El jueves se anticipa una jornada más estable, con cielo despejado a parcialmente nublado, viento moderado del oeste y temperaturas en ascenso, con una mínima de 16 grados y una máxima cercana a los 33.

El viernes, en tanto, volverá a intensificarse el viento con ráfagas que podrían superar los 65 kilómetros por hora, cielo variable y temperaturas entre los 17 y 34 grados. No se descartan chaparrones aislados, aunque la probabilidad de precipitaciones será baja.

Centro y norte de la provincia

En la región centro, la semana estará caracterizada por cielo mayormente despejado a parcialmente nublado y viento moderado a fuerte del oeste. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 y 33 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 12 y 18 grados. Hacia mitad de semana podrían registrarse descensos temporarios de temperatura por el ingreso de aire más fresco.

En el norte provincial, se prevén jornadas cálidas durante el día y noches más frescas, con cielo mayormente despejado y viento del oeste. Las máximas podrían alcanzar los 30 grados, mientras que las mínimas descenderán hasta los 10 grados.

Región cordillerana

En la cordillera neuquina, la AIC anticipa mayor inestabilidad, con períodos de nubosidad, lluvias y posibles nevadas en sectores altos, especialmente entre martes y miércoles. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 12 y 20 grados, con mínimas cercanas a los 0 grados en las zonas más elevadas.

El viento será intenso, con ráfagas fuertes en toda la región; el día que más se sentirá será el martes, cuando los vendavales podrían alcanzar los 71 km/h.

