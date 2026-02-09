Sigue la purga en Neuquén: despidieron a trabajadora de Educación por sus reiterados faltazos

Era de planta permanente, la echaron y ahora investigan si cobró sueldos sin haberse presentado. De ser así, la obligarán a devolver el dinero. ¿Quién es?

Una agente del Ministerio de Educación que no cumplió con su básica obligación de presentarse a trabajar fue alcanzada, este viernes, por la purga de ñoquis, indisciplinados y delincuentes que puso en marcha la gestión que conduce el gobernador Rolando Figueroa desde su inicio.

La mujer era planta permanente y, al parecer, incurrió en varias inasistencias injustificadas. No obstante, el sumario se lo iniciaron por sus faltazos en el período que se extendió entre el 2 y el 8 de enero de 2024. Para entonces ya estaba en funciones el actual gobierno, que les imprimió celeridad a los expedientes y puso en marcha otras acciones para evitar que los incumplidores sigan cobrando.

De hecho, a esta ahora ex agente a la que le aplicaron la sanción de cesantía de los cuadros de la administración pública provincial, no le realizaban liquidaciones de haberes desde abril de 2024 “en razón de no haberse registrado contraprestación laboral alguna”, según se indicó en el expediente.

Quién es

A la ex agente Aldana Belén Carrasco Pinto le atribuyeron incumplimientos tanto al Convenio Colectivo de Trabajo como al Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública provincial y le endilgaron abandono de cargo, “atento a las inasistencias injustificadas y continuas”.

cesantia

En el decreto de cesantía también se instruyó a Recursos Humanos Centralizado, área dependiente del Ministerio de Economía de la provincia, para que informe si la ex agente cobró sueldos sin haber prestado servicios. Y dejó en claro que si lo hizo, deberán activarse “los mecanismos para el recupero” de esas sumas.

Llegado el caso, el primer paso será reclamarle que devuelva ese dinero. Si no lo hace, se le dará intervención a la Fiscalía de Estado para que inicie “las actuaciones correspondientes, atento la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial”.

En el expediente se indicó que en enero de aquel año, el control de los ingresos y egresos del personal se realizaba a través de planillas que debían firmar los agentes. También que el 22 de mayo de 2024 la Jefatura del Departamento Coordinación Administración Financiera del ministerio de Educación, informó textualmente lo siguiente: “(…) informo que la agente Aldana Belén Carrasco Pinto, legajo 21460, no registra asistencia en este organismo en lo que va todo este año 2024 a la fecha(...)”.

El despido se suma a muchos otros que se han sido sucediendo a partir de la tolerancia cero que rige desde hace poco más de dos años en la provincia de Neuquén.