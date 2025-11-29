Defraudación en Andacollo: investigan al responsable del corralón, también funcionario en Villa El Chocón

Está señalado por cobrar sobreprecios a la Municipalidad en el uso de maquinarias. Fue intendente de Los Guañacos y hace poco le dieron un cargo en el municipio de El Chocón.

La comunidad de Andacollo, una pequeña localidad del norte neuquino, sigue consternada tras la audiencia de formulación de cargos a los cuatro sospechados de haber defraudado a la Municipalidad por un monto cercano a los 128 millones de pesos. La maniobra fue denunciada por el propio intendente del pueblo, Manuel San Martín, y apunta contra dos funcionarios de su equipo y dos comerciantes a cargo de un corralón : uno de ellos fue designado hace poco como funcionario municipal en Villa El Chocón.

"Eso está siendo investigado también", dijo el fiscal jefe de Chos Malal, Fernando Fuentes, que intervino en la audiencia junto al fiscal Víctor Salgado. "Tiene una designación reciente como funcionario de la villa del Chocón. Eso nos resultó llamativo, que siendo de Andacollo lo designen en El Chocón", señaló sobre uno de los comerciantes, a cargo del corralón Ceferino, que presuntamente cobraba por las horas máquina que habían sido donadas a la Municipalidad de Andacollo.

Entre los imputados se cuentan dos funcionarios: Eduardo Argentino Zenteno , secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes; Carlos Daniel Leiva , director de Redes y empleado del área de Servicios, que fueron separados de sus cargos tras las denuncias.

La Fiscalía también imputó a dos comerciantes, de apellido Vázquez, que son padre e hijo y son titulares y administradores del corralón Ceferino, una empresa local que provee de materiales y maquinaria a distintos municipios del norte neuquino. Según explicó Fuentes, la maniobra, ejecutada entre junio y octubre de 2025, se articuló mediante este proveedor, que es fundamental para el municipio.

La Fiscalía imputó a los dos comerciantes por los delitos de defraudaciones reiteradas, peculado y asociación ilícita. Aunque el negocio está registrado a nombre de su hijo, el padre, Carlín Vázquez, tiene además una trayectoria política en la zona norte, puesto que fue intendente de Guañacos por tres periodos. Incluso, fue excandidato a intendente de Los Guañacos en 2023, lo que se suma a una designación reciente como funcionario de Villa el Chocón.

"El padre que no figura como titular en registral", dijo Fuentes sobre el acusado, que administra el corralón a través de su hijo. "Fue intendente en tres períodos y tuvo una trayectoria política en el norte, con distintas funciones", destacó.

Piden prisión preventiva

"Nosotros pedimos prisión preventiva para los dos empresarios y para uno de los funcionarios públicos, que es quien certificaba mayormente las horas. El otro funcionario público tiene una imputación en tres de los 13 hechos, pero este al que le pedimos preventiva participó en todos, en los 13", aseguró el fiscal.

"En el caso de los empresarios, lo que vemos es un riesgo de fuga importante porque tienen en el caso de uno de ellos, nueve salidas a Chile en lo que va del año", sostuvo y aclaró que los dueños del corralón cuentan con actividades comerciales que pueden garantizarles "una solvencia económica inmediata". El fiscal mencionó que su bonanza se nota "al punto tal que ayer se comprometieron a depositar a modo de caución 130 millones de de pesos en efectivo en una cuenta judicial".

Los hechos que se investigan

La maniobra delictiva consistía en cobrar más horas máquina de las necesarias por distintos trabajos que debía realizar la Municipalidad de Andacollo, a las que se sumaron otras que eran cobradas incluso cuando debían tener costo cero para el gobierno local, porque se trataba de horas donadas por los propietarios de la maquinaria.

Fuentes ejemplificó la gravedad del engaño y señaló que "en una de las obras donde habían trabajado 4 horas las maquinarias del corralón se facturaron 58". En otros casos, el desvío era aún más evidente, ya que las horas facturadas eran "directamente inexistentes" porque las obras las realizó personal municipal o incluso otra empresa ajena al corralón. El perjuicio se estima en un monto base que en principio se calculó en 50 millones de pesos, pero que la reciente imputación elevó a alrededor de 128 millones de pesos.

Otra de las maniobras centrales incluye la extracción ilegal de áridos de la cantera municipal. El predio municipal sólo permite el retiro de arena para la gestión comunal, sin fines comerciales. Sin embargo, la investigación determinó que los funcionarios habrían autorizado que se llenaran 80 bateas de camiones, lo que equivale a cinco o seis camionadas, con áridos propiedad del municipio. Este material fue luego vendido por el corralón a otra empresa.

Las maniobras detectadas en este ámbito incluyen no solo la extracción de 80 bateas de la cantera municipal sino también la sustracción de otras 80 bateas de arena de la cantera de Chos Malal, por un valor total estimado de 58 millones de pesos.

Además de la defraudación, la acusación incorpora el delito de peculado por la apropiación de bienes de la Municipalidad. Se investiga que entre enero y octubre de 2025, Zenteno sustrajo un rollo de cable de 100 metros, una mesa de caño estructural, una cocina industrial, una mesada y un perchero metálico, todos fabricados con mano de obra y materiales municipales.

Estos elementos fueron secuestrados durante los allanamientos que se realizaron el 5 de noviembre en domicilios particulares de los funcionarios, un galpón y el corralón. Fuentes mencionó que durante los allanamientos se secuestró "documentación, facturas, anotaciones, ticket y dispositivos electrónicos".

Además, el mismo funcionario quedó bajo investigación en un nuevo legajo que abrió el fiscal Víctor Salgado, en una causa paralela relacionada con presuntas maniobras fraudulentas en la compra de combustibles en una estación de servicio local.