Cuánto sale una Gilera Smash con valor actualizado en diciembre 2025

Fabricada en Carlos Spegazzini, esta moto emblema del segmento Cub se perfila para ser la más vendida del año en Argentina.

Gilera Smash, la moto que lidera los patentamientos en 2925 en Argentina. Foto: Gilera

La Gilera Smash llega a diciembre consolidada como uno de los grandes fenómenos del mercado argentino de motos. A lo largo del año, logró sostener un volumen de ventas muy alto, lideró el segmento Cub durante varios meses y quedó posicionada para cerrar el año entre las motos más vendidas del país, en una disputa muy pareja con la Honda Wave. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre 2025?

Detrás de ese rendimiento hay una fórmula conocida, pero efectiva: una moto simple, liviana y económica, pensada para el uso urbano intensivo. Fabricada en la planta de Carlos Spegazzini , la Smash se apoya en una mecánica probada, repuestos accesibles y una red de servicios extendida que facilita su mantenimiento en todo el país.

Dentro del mercado de motos 0 km, la Gilera Smash volvió a destacarse en el tramo final del año. Según el informe de la Asociación de Concesrionarios Automotores de la República Argentina ( ACARA) correspondiente a noviembre de 2025, fue la moto más patentada del mes , con 4.914 unidades , por encima de la Honda Wave (4.261), Keller KN110-8 (3.716), Motomel Blitz 110 (3.296) y Corven Energy 110 (2.873).

Smash Gilera Smash, un emblema del Segmento Cub Gilera

Este desempeño mensual refuerza una tendencia que se viene consolidando desde principios de año. En el acumulado enero–noviembre 2025, la Gilera Smash alcanza 53.152 unidades patentadas, ubicándose como una de las grandes protagonistas del mercado y muy cerca de cerrar el año como el modelo más vendido del país.

Ranking de las motos más patentadas en 2025 (enero–noviembre):

Gilera Smash – 53.152 unidades Honda Wave – 50.479 Keller KN110-8 – 43.519 Motomel Blitz 110 – 42.951 Corven Energy 110 – 33.249

Si se observan los números generales del mercado, en noviembre se patentaron 52.192 motos en la Argentina y el acumulado de los primeros once meses del año llegó a 590.170 unidades, con un crecimiento interanual del 35,4%. En este contexto, la Smash se consolida como una de las referencias del segmento de 110 cc.

Gilera Smash: ficha técnica y versiones

La Gilera Smash pertenece al segmento Cub y está pensada para un uso urbano diario, con foco en el bajo consumo, la facilidad de manejo y el mantenimiento económico. Su configuración mecánica es simple y probada, una de las claves de su éxito comercial.

Gilera Smash R Tunning Gilera Smash R Tunning, una de las versiones tope de gama. Gilera

En la mayoría de sus versiones equipa un motor monocilíndrico de 107/110 cc, de cuatro tiempos y alimentación por carburador. La potencia se ubica entre 7 y 7,5 CV, con una velocidad máxima cercana a los 80–90 km/h, suficiente para desplazarse con soltura en ciudad sin penalizar el consumo.

La transmisión es semiautomática de 4 marchas, un punto fuerte para quienes buscan comodidad y no quieren lidiar con el embrague en el tránsito urbano. Toda la gama actual incorpora frenos combinados CBS, que reparten la fuerza de frenado entre ambas ruedas y mejoran la estabilidad en frenadas bruscas.

Entre sus principales características técnicas se destacan:

Motor monocilíndrico 4 tiempos de 110 cc .

. Caja semiautomática de 4 velocidades .

. Arranque eléctrico y a pedal, según versión.

Frenos a tambor o disco delantero en versiones superiores.

en versiones superiores. Suspensión delantera con horquilla telescópica y doble amortiguador trasero.

Consumo reducido, ideal para recorridos diarios.

GILERA_RUEDA_ESCAPE.jpg Cuánto sale una Gilera Smash con valor actualizado en mayo 2025.

En las versiones más equipadas suma freno a disco delantero, iluminación LED, tablero mixto analógico-digital y mejores terminaciones. La garantía oficial es de 12 meses o 12.000 km, acorde al segmento.

Las versiones disponibles en el mercado argentino incluyen:

Smash VS / Base: entrada de gama, frenos a tambor, motor 110 cc, CBS y puerto USB.

entrada de gama, frenos a tambor, motor 110 cc, CBS y puerto USB. Smash AT (Automática): orientada a quienes priorizan confort.

orientada a quienes priorizan confort. Smash Full 110: freno a disco delantero, iluminación full LED y mejor equipamiento.

freno a disco delantero, iluminación full LED y mejor equipamiento. Smash R Full / R Tuning: estética más deportiva, gráficos específicos y detalles exclusivos.

estética más deportiva, gráficos específicos y detalles exclusivos. Smash X 125: versión de mayor cilindrada, con motor 125 cc y equipamiento más completo.

Cuánto sale una Gilera Smash con valor actualizado en diciembre 2025

En diciembre de 2025, la Gilera Smash que se vende en la Argentina tiene los siguientes precios de lista:

Gilera Smash VS : $1.598.000.

: $1.598.000. Gilera Smash AT : $1.698.000

: $1.698.000 Gilera Smash FULL : $1.798.000

: $1.798.000 Gilera Smash R FULL : $1.998.000

: $1.998.000 Gilera Smash R TUNING : $2.198.000

: $2.198.000 Gilera Smash X 125: $2.398.000

Los valores pueden variar según la provincia, los costos de flete, patentamiento y otros gastos administrativos que cada concesionario sume al precio final. Por eso, siempre conviene tomar estos montos como referencia y consultar el número cerrado en el punto de venta.