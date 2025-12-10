Cuánto sale una Motomel Blitz 110 con valor actualizado en diciembre 2025

Es una de las motos más patentadas de Argentina y más buscadas para uso urbano. Modelos, precios y todas sus características.

Motomel Blitz 110 es una de las motos más populares del país y un modelo clave dentro del segmento Cub , de baja cilindrada. Su precio relativamente accesible, el hecho de que sea fácil de mantener y su simpleza de manejo la convirtieron en una opción muy buscada tanto por quienes necesitan una moe3lo para moverse todos los días. ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?

En cuanto al diseño, mantiene la fórmula que la hizo famosa: estructura liviana, asiento largo y cómodo para dos personas y parrilla trasera portaobjetos, un detalle práctico que suma para el uso cotidiano.

Con presencia consolidada en todas las provincias y miles de unidades patentadas mes a mes, la Blitz 110 sigue siendo uno de los modelos que tracciona el mercado argentino de motos en un año de fuerte crecimiento, a pesar de que los registros de noviembre fueron a la baja.

Motomel Blitz 110, líder de patentamientos en Argentian

La Motomel Blitz 110 volvió a ubicarse entre los modelos más vendidos del país según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondiente a noviembre de 2025. Ese mes se patentaron 3.783 unidades de este modelo, lo que la mantiene en el Top 5 del ranking mensual de motos más elegidas. En total, en noviembre se patentaron 61.120 motos 0km en Argentina, lo que representó una suba del 3,1% respecto de octubre y un crecimiento del 32% frente al mismo mes de 2024.

Motomel Blitz 110 (1) La Motomel Blitz 110 viene equipada con un motor monocilíndrico de 107 cc, 4 tiempos. Motomel

En el acumulado enero–noviembre 2025, la Motomel Blitz 110 registró 39.522 unidades, lo que la consolida como una de las motos urbanas de mayor volumen del año. Con una participación del 7,4% en el mercado total, queda detrás de referentes del segmento de 110 cc como Honda Wave y Gilera Smash.

Top 10 motos más patentadas — Acumulado enero–noviembre 2025

Honda Wave 110: 57.913 unidades Gilera Smash: 53.549 Keller KN110-8: 44.282 Motomel B110 (Blitz): 43.305 Corven Energy 110: 33.519 Mondial LD 110 Max: 21.696 Zanella ZB 110: 17.388 Motomel S2 150: 16.331 Zanella ZB 110 RT: 14.429 Honda XR150L: 10.585

Motomel Blitz 110: modelos y características

La Motomel Blitz 110 se fabrica en la planta de La Emilia, en la provincia de Buenos Aires. Está pensada para trayectos urbanos y destaca por su bajo consumo y mecánica simple. Su velocidad máxima ronda los 75 a 80 km/h dependiendo de la versión.

El modelo comparte una base mecánica muy confiable: motor monocilíndrico de cuatro tiempos de 107 cc, liviano, ágil y con bajo nivel de emisiones. Su tamaño compacto y respuesta en baja la hacen ideal para conductores principiantes o para quienes necesitan una moto económica de uso diario.

MOTOMEL_PLUS.jpg Motomel Blitz, un modelo pensado para el uso urbano. Motomel

Principales características técnicas de la Blitz 110:

Motor monocilíndrico de 107 cc , 4 tiempos.

, 4 tiempos. Caja semiautomática de 4 velocidades .

. Arranque eléctrico y a pedal .

. Velocidad máxima aproximada 75–80 km/h .

. Tanque de 3,5 a 3,8 litros , según versión.

, según versión. Frenos: disco delantero + tambor trasero (según versión).

(según versión). Suspensión: horquilla telescópica delantera y doble amortiguador trasero.

y doble amortiguador trasero. Caja portaobjetos bajo el asiento con espacio para un casco chico .

. Llantas de rayos o aleación, según el nivel de equipamiento.

Las versiones Tunning y Plus llegan a una potencia de 7,1 HP a 8500 rpm, mientras que las configuraciones estándar rondan los 7 HP a 8000 rpm.

Cuánto sale una Motomel Blitz 110 con precio actualizado en noviembre 2025

En diciembre de 2025, la Motomel Blitz que se vende en la Argentina tiene los siguientes precios:

Motomel Blitz 110 V8 : $1.300.000

: $1.300.000 Motomel Blitz 110 V8 Automática : $1.586.900

: $1.586.900 Motomel Blitz 110 V8 Full Aleación : $1.519.000

: $1.519.000 Motomel Blitz 110 Black Edition : $1.667.400

: $1.667.400 Motomel Blitz Plus : $1.778.700

: $1.778.700 Motomel Blitz Tunning 110 V8: 1.925.000

Un dato importante a tener en cuenta es que a estos valores se les deben sumar los gastos de patentamiento, que pueden llegar a representar hasta un 12% del valor de la moto. También se debe saber que el precio de lista de la moto puede variar según la concesionaria.