Cómo es la espectacular Ferrari que subasta el Estado: perteneció a un clan narco y piden 182.000 dólares

El Boletín Oficial publicó hoy la subaste de una Ferrari F430 que había sido incautada en 2018. Cómo sale a la venta.

En el Boletín Oficial una Ferrari no aparece todos los días. Esta vez ocurrió porque el Estado argentino oficializó la subasta de una Ferrari 430 que formó parte del lote de vehículos secuestrados a un clan narco y que ahora saldrá a remate con un precio base de US$182.000 .

El modelo en cuestión es una Ferrari F430 roja, modelo 2006 , que quedó bajo administración estatal en el marco de una causa de extinción de dominio vinculada a los hermanos Loza. Para dimensionar el impacto mediático del caso, en la misma investigación también apareció otra Ferrari famosa: una F355 que había pertenecido a Diego Maradona , aunque esa unidad no forma parte de esta subasta puntual.

Los vehículos fueron incautados en 2018 durante un mega operativo contra el Clan Loza , una organización que terminó condenada por lavado de activos y vinculaciones con el narcotráfico. Entre los bienes secuestrados había una colección tan llamativa como costosa de sostener para el Estado.

Ferrari F430 Spider La Ferrari F430 Spider que subastará el Estado argentino.

En ese contexto, el Juzgado Civil y Comercial Federal N°10 avanzó con una herramienta poco habitual: la venta anticipada, prevista en el régimen de extinción de dominio, para evitar que bienes de alto valor se deterioren o pierdan precio mientras el proceso judicial sigue su curso.

El propio fallo que habilitó este camino (en diciembre de 2024) explicaba que no tiene sentido que el Estado cargue con gastos extraordinarios de mantenimiento si el objetivo del instituto es cuidar el patrimonio público.

Ferrari en subasta: qué modelo es y cuánto pide el Estado

El aviso oficial publicado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) confirma que el lote corresponde a una Ferrari F430, año 2006, con 16.855 kilómetros declarados. En el mismo documento se detallan datos registrales del vehículo y la causa judicial asociada.

La venta se realizará de forma electrónica mediante el sistema SUBAST.AR, el canal oficial que utiliza el Estado para remates de bienes bajo su administración. Según el cronograma informado, las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 20 de enero de 2025, el cierre de inscripción está previsto para el 27 de enero y el acto de subasta se realizará el 3 de febrero de 2025.



En agosto de 2024, cuando el expediente empezó a tomar notoriedad pública, ya se hablaba de la excepcionalidad del mecanismo y de los costos concretos que generaba mantener autos de este nivel bajo custodia estatal. En ese marco, se explicó que la subasta contaría con intervención de la AABE y un perito tasador/rematador designado para llevar adelante el procedimiento.

El vocero presidencial Manuel Adorni también difundió el dato en redes sociales al destacar que el Estado avanzaba con subastas de bienes de alto perfil, entre ellos esta Ferrari F430 con base en US$182.277.

Cómo es la Ferrari F430

Más allá del morbo judicial que rodea a esta unidad, la Ferrari F430 es, por mérito propio, uno de los modelos más recordados de la marca en la era moderna. Presentada como evolución de la 360 Modena, combina una estética agresiva con soluciones técnicas derivadas de la Fórmula 1.

Ferrari F430 Spider El interior de la Ferrari F430 Spider.

Debajo del capot, la Ferrari F430 monta un motor V8 de 4.3 litros que desarrolla 490 CV. En materia de performance, la F430 acelera de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos y puede superar los 310 km/h, cifras que explican por qué sigue siendo una referencia entre los deportivos V8 de su época.

Ferrari F430 Spider Así es la Ferrari F430 Spider tal como la muestra la casa italiana en su sitio oficial.

La Ferrari F430 incorporó el manettino en el volante, un selector de modos que permite ajustar parámetros de control de tracción, respuesta del motor y comportamiento del chasis. Ese detalle, hoy habitual en muchos deportivos, fue en su momento un salto enorme en términos de conducción deportiva para un auto de calle.

Dentro de la familia de la F430, la existencia de variantes como la F430 Spider y, especialmente, la F430 Scuderia contribuyó a consolidar el mito del modelo y fue probada en su momento por Michael Schumacher. Esa reputación también empuja su valor de mercado, porque muchos la ven como una de las últimas Ferrari V8 “analógicas” con ADN bien marcado antes de una etapa más electrónica.