Pronóstico del tiempo: alerta amarilla y naranja para diez provincias con fuertes vientos, lluvias y tormentas

El SMN advirtió por fenómenos intensos que afectarán a varias provincias durante la jornada, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h y precipitaciones de variada intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas que alcanzan a distintos puntos del país, con especial énfasis en fuertes vientos, lluvias y tormentas. Las advertencias rigen para sectores de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones.

Según el organismo, las condiciones más intensas se registrarán en el centro y sur del territorio bonaerense, aunque también habrá fenómenos relevantes en la Patagonia y la región central del país.

El centro y sur de la provincia de Buenos Aires se encuentran bajo alerta naranja por vientos del sudoeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

En tanto, rige una alerta amarilla por vientos para Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Córdoba, donde se esperan velocidades de entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

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Para Río Negro y Chubut, se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas cercanas a los 90 km/h, con posibilidad de superarse de forma local. En Mendoza y San Luis, en tanto, los vientos oscilarán entre 30 y 50 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h.

Lluvias persistentes en la costa y Patagonia

El SMN también emitió una alerta amarilla por lluvias que abarca la zona costera de Buenos Aires, desde San Clemente del Tuyú hacia el sur, extendiéndose hasta Río Negro y el noreste de Chubut.

En el caso de la provincia bonaerense, se esperan lluvias y chaparrones fuertes, con posibilidad de granizo y acumulados de entre 30 y 60 milímetros, que podrían superarse en forma localizada.

Lluvia y viento

Para Río Negro y Chubut, se pronostican lluvias de variada intensidad, con acumulados estimados entre 10 y 20 milímetros. En áreas costeras no se descarta la presencia de chaparrones acompañados de granizo.

Tormentas en el norte del país

En Misiones rige una alerta amarilla por tormentas, especialmente en el norte provincial. Se prevé que sean de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con caída de granizo, abundante lluvia en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 70 km/h.

Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

Horarios de mayor impacto

Las alertas se distribuirán a lo largo de la jornada:

Mañana: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Chubut y Río Negro.

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Chubut y Río Negro. Tarde: Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Chubut y Río Negro.

Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Chubut y Río Negro. Noche: Buenos Aires.

Para conocer el detalle actualizado por localidad, con horarios específicos y niveles de alerta, el SMN recomienda consultar su sistema oficial de alertas meteorológicas, donde se publica la información correspondiente a cada región.

Recomendaciones

Alerta naranja por vientos

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Buscá un lugar seguro bajo techo.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por vientos

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Alerta amarilla por lluvias

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por tormentas