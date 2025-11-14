Pronostican un fuerte temporal de lluvia y tormenta: caerían hasta 100 mm

El SMN emitió dos alertas de nivel amarillo y naranja que incluye vientos que alcanzarán los 120 km/h, pero todo se intensificaría el fin de semana.

Gran parte del país se encuentra bajo una alerta meteorológica este viernes, pero se advierte que las condiciones adversas se intensificarán y se extenderán durante el fin de semana, donde se espera un fuerte temporal.

Por estas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene dos alertas de nivel amarillo y naranja por intensas lluvias, tormenta y vientos que alcanzarán los 120 km/h en algunas provincias. Se precisó que podrían aparecer también precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo, intensos vientos y actividad eléctrica frecuente.

En este contexto, el sitio especializado Meteored informó que todo indica que las condiciones se extenderán durante el fin de semana , ya que se presentará con condiciones de alta inestabilidad en gran parte del país, con riesgo de tormentas severas el sábado y domingo. Advierten por tormentas severas con acumulados de hasta 100 mm.

Tormentas fuertes durante el sábado y domingo

Según precisaron, el sábado 15 de noviembre, las tormentas se concentrarán en el área Pampeana, el oeste de Buenos Aires y sectores de Córdoba, donde se podrían registrar episodios de tormenta severa con ráfagas intensas, granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

tormentas meteored

Mientras que el domingo el sistema se desplazará hacia el Litoral y el noreste argentino, donde podrían presentarse desarrollos de intensidad fuerte y severa. A medida que el sistema avance hacia el norte, la inestabilidad se intensificará sobre el Litoral y el noreste argentino, y se podrían acumular hasta 100 mm en forma localizada.

Meteored aclaró que una vez que el sistema frontal se retire hacia el noreste, las condiciones del tiempo cambiarán drásticamente. Desde el lunes 17, ingresará una masa de aire más fría, provocando un descenso térmico que será transitorio.

Alerta naranja: se esperan vientos de 120 km/h con fuertes lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se espera condiciones adversas en el sur, centro y norte del país durante este viernes, por lo que emitió una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por por tormentas, lluvias y vientos fuertes.

El organismo precisó que la alerta naranja golpeará con intensidad, donde podrían aparecer también precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros.

Esta advertencia impactará principalmente en el norte y centro de Mendoza.

mapa_alertas (3)

Por otro lado, otras provincias estarán bajo advertencia amarilla por tormentas. Se trata del sur de Mendoza, San Luis, Neuquén y La Rioja. Allí las ráfagas de viento podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y se prevén valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros.

Alerta naranja por fuertes vientos

Por otra lado, el SMN emitió una alerta naranja por vientos fuertes en el norte de Santa Cruz, para donde se esperan velocidades aproximadas de entre 60 y 75 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora.

Asimismo, rige otro aviso de nivel amarillo para las zonas restantes de esa provincia, donde las ráfagas podrían llegar a los 90 kilómetros por hora.

Por último, el SNMN anunció que el sur de Santa Cruz estará también bajo alerta amarilla por lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros.