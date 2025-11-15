Nicolás Arceo: "Hay mejores condiciones para las PyMES pero en el corto plazo no va a mejorar el precio"

El consultor aseguró que la contracción de la oferta no tendrá efecto en el precio del barril hasta 2027. Destacó el mayor acceso al crédito externo y las perspectivas en el gas para exportar a futuro.

El titular de la consultora Economía y Energía, Nicolás Arceo , repasó los puntos claves para entender el escenario post electoral en la Argentina y su impacto en la visión de futuro para Vaca Muerta. Durante su exposición en el Espacio Unlock, un evento que congregó a los principales actores del oil and gas en Neuquén , dio detalles de un rubro que creció de manera vertiginosa en los últimos años y que hoy podría apalancarse con una macroeconomía más ordenada para sobreponerse a los desafíos del escenario internacional.

En diálogo con LMNeuquén , aseguró que "Vaca Muerta se desarrolló en un escenario macro muy ácido desde la pandemia para acá" y agregó que "ese escenario podría llegar a ordenarse a lo largo de los próximos meses . Aunque todavía no está claro, sí están bajando los costos de endeudamiento y la baja de tasas va a mejorar la situación de las PyMES en Neuuquén.

"Lo que cambió es el mundo. Veníamos de un Brent en torno a los 80 dólares durante 2023 y 2024. Claramente la caída a lo largo del último año le pone presión a toda la cadena de costos en Vaca Muerta y esto se va a mantener a lo largo del 2026", adelantó.

Un precio que sigue deprimido

Durante su exposición, Arceo aseguró que la caída del precio internacional del petróleo se generó a partir de la decisión de los países miembro de OPEP de incrementar la producción en más de 400 mil barriles/día, pero aclaró que los países árabes ya no tienen proyección de incrementos en la producción, lo que podría dejar un precio internacional más estable, aunque se prevé que no será superior a los 63 dólares para 2026.

"La recuperación de los precios requiere de una recuperación fuerte de la demanda y de una contracción en el límite de la oferta. El nivel de actividad en Permian está bajando, hay 14% menos de plataformas en operación que hace un año y seguramente ese recorte de ofertas te va a permitir en algún momento del 26 o del 27 empezar a recuperar precio", sostuvo el consultor.

Sin embargo, las expectativas no son iguales para el corto plazo. "Para 2026 vamos a tener un precio internacional más ácido porque no crece la demanda de petróleo", dijo y aclaró que este fenómeno se explica por la relentización de la industrialización china, el consumo más eficiente del mercado europeo y un nivel de demanda de la India que no era el esperado. En ese contexto, aclaró que podría relentizarse el ritmo de crecimiento en Vaca Muerta, porque las operadoras tendrán menos margen de rentabilidad para reinvertir.

Aunque aclaró que el costo de producción depende en cada área y cada uno de los yacimientos, aseguró que tanto en Estados Unidos como en Argentina hay competitividades distintas. "Argentina tiene un costo de desarrollo bajo y competitivo a nivel internacional", dijo sobre una industria local que podría sostenerse con esos precios internacionales, aunque con un margen de rentabilidad que podrían reducir la reinversión y estancar la curva de crecimiento, o hacerla dependiente del financiamiento externo.

El desbalance se compensa, en parte, gracias a la estabilización de la macroeconomía, que abre las puertas al mercado de crédito internacional a mejores tasas. Aunque consideró que "la tasa de 8% en dólares sigue siendo un endeudamiento caro", aseguró que "con otro resultado electoral no hubieran podido acceder a esta financiación", tal como ya hicieron algunos jugadores grandes de la industria.

El panorama del gas

El consultor dio detalles del impacto que tuvo e incremento en la producción de gas asociado, que presiona a la baja el precio, muy por debajo de los 3,5 dólares por millón de BTU que esperan los productores, y que llevó a las grandes operadoras a virar su inversión del gas al petróleo.

Si bien adelantó que en el corto plazo no se verá un gran nivel de actividad en el gas, fue optimista en las perspectivas a mediano plazo. Aclaró que entre mediados de 2027 y 2028, la exportación de GNL podría cambiar el escenario para la producción gasífera, por lo que a fines de 2026 habrá al menos mayor movimiento en el midstream, con perforaciones que buscan estar a punto para engancharse al sistema cuando entren los primeros buques.

"Los proyectos de licuefacción y en particular el proyecto de Southern Energy que entra la primer fase en el 2027 y la segunda en el 3028 van a determinar un incremento en la demanda de gas natural plano a lo largo del año de casi 27,0000 m³ día", dijo y aclaró: "es un aumento muy pero muy significativo de la producción".

"creo que toda la inversión se redirigió a lo largo del último año más a petróleo que a gas natural y las pymes se acomodaron a ese movimiento", dijo sobre la cadena de valor de Vaca Muerta, que tuvo que ajustarse al nuevo contexto y las apuestas de las operadoras por el crudo. Sin embargo, consideró que "los proyectos de licuecfacción van a volver a darle alto nivel de actividad al gas natural en los próximos años. No el año que viene, pero sí a partir del 2027 en adelante".

La competencia para las Pymes

Durante su exposición, Arceo profundizó también en el declino de la actividad en otras cuencas, como el golfo San Jorge, lo que despierta también un ritmo de mayor competencia para el empresariado local, ya que muchas firmas buscan trasladarse a Vaca Muerta.

"Hace 18 meses estas empresas todavía pensaban en quedarse en el Golfo San Jorge, pero hoy se busca potenciar la integralidad del negocio para bajar los costos de operación, y por eso se van a trasladar a la cuenca neuquina", afirmó Arceo durante su presentación, tras repasar la decisión de YPF de salir de zonas de producción convencional, como las áreas de Chubut y Santa Cruz.

En ese contexto, consideró que las pymes "van a tener más competencia". "Hay una caída en el nivel de actividad en Golfo San Jorge relativamente significativa a lo largo de los últimos años y también en Santa Cruz y en Austral, y eso lo que va a determinar es una migración de proveedores de servicios desde esas cuencas más maduras progresivamente hacia cuenca neuquina".

Aclaró, sin embargo, que esta competencia no será la única, ya que todas las miradas parecen estar puestas en Vaca Muerta, incluso desde otros rubros de la economía que buscan diversificarse. "Vaca Muerta es uno de los sectores que más creció en los últimos años. La producción de shale vino creciendo un 30% anual acumulativo desde el 2020 para acá. En un país con una economía que estuvo prácticamente estancada, tenés a todos los productores industriales de este país y los de servicios viendo cómo vender en uno de los pocos sectores dinámicos que hay en la Argentina".

El impacto post electoral

Para Arceo, los rasgos más positivos que tuvo el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre se resumen en la estabilidad. El reordenamiento que se viene dando en la macroeconomía y que podría profundizarse en la segunda mitad de la gestión de Javier Milei ya tuvo un impacto visible: un mejor acceso al crédito internacional.

Aunque consideró que las tasas de 8% anual en dólares "siguen siendo un endeudamiento caro", aseguró que otro resultado electoral hubiera complicado el ritmo de inversiones en la industria, que en lo que va del año fue de unos 11 mil millones de dólares. Una merma en el nivel de inversiones tiene un impacto concreto en las Pymes neuquinas, que deberían competir por una menor cuota de contratos.

El triunfo electoral abre la puerta al debate de modificaciones en la legislaciones que son necesarias para motorizar la actividad económica en Argentina, como las reformas laboral e impositiva. Sin embargo, Arceo fue cauto con respecto a los efectos.

"Yo creo que todas las medidas de reforma estructural sistémicas tienen un efecto de competitividad de mediano largo plazo. Argentina encaró muchas reformas de este tipo que no terminaron de tener un impacto real porque no se logró estabilizar la macro", dijo e insistió: "lo central para Vaca Muerte y para garantizar competitividad es la estabilización del mercado cambiario y la salida del cepo. Me parece que lo central en términos de dinamizar niveles de inversión es el ordenamiento externo de la economía argentina".

Espacio Unlock en Neuquén

El encuentro, organizado por LM Neuquén en alianza con EconoJournal, apuntó a generar un espacio de aprendizaje e intercambio exclusivo para los actores de la industria del Oil & Gas, con la visión de especialistas que siguen de cerca los pormenores de la industria y que buscaron aportar información clave para la toma de decisiones en el mediano y largo plazo para las empresas de la región.

La actividad congregó a casi 300 personas, entre los que se contaban actores del sector público y privado ligados a la cadena de valor de Vaca Muerta. Empresarios Pymes, emprendedores, desarrolladores inmobiliarios, analistas políticos y medios especializados se dieron cita para repasar los rasgos más salientes del escenario político post electoral y los componentes macroeconómicos y geopolíticos que atraviesan de lleno la agenda energética en la Argentina y en la cuenca neuquina.

Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía; Sabina Trossero, socia de Trossero & Co.; y Nicolás Gandini, director de EconoJournal, compartieron un repaso por el escenario político y económico del país después del triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.