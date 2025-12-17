Fuertes declaraciones: Verón y sus críticas contra la gestión de AFA

El presidente del equipo campeón del fútbol argentino dio una nota en ESPN y contó detalles de su postura.

El conflicto político que domina la escena en el fútbol argentino tiene como protagonista principal a Juan Sebastián Verón . El presidente de Estudiantes, que cuenta con el apoyo de Javier Milei, está enfrentado a la gestión de Claudio Tapia en la AFA. En ese contexto, el título que le dio el Chiqui a Central de manera arbitraria, por ser el equipo que más puntos sumó en el año, fue el gran detonante.

Este miércoles, el máximo referente del Pincha dio una nota en ESPN donde contó detalles de la previa al pasillo de espaldas de sus jugadores a los del Canalla, el día posterior a la entrega del título mencionado.

Según detalló la Bruja, él le dio su parecer a José Sosa , uno de los tres jugadores de más experiencia y pertenencia del plantel de Estudiantes. Luego, el presidente respaldó la decisión de los futbolistas de pararse en forma de pasillo pero de una forma diferente para hacer notar su disconformidad con la entrega del título.

"Tuve una charla con José (Sosa) y como jugador le di mi punto de vista y mi parecer de lo que es el fútbol, de lo que representa el fútbol para la gente. Y de lo que es para vos en tu carrera, lo que luchaste, el sacrificio que hiciste. Se lo dije así, no da lo mismo, no tiene que dar lo mismo, porque te lo quieren llevar a ese lugar y está mal. No da lo mismo lo que vos hiciste a lo que te quieren hacer", comenzó relatando Verón.

"Es más importante que un título. Es la señal que tenés que dar para afuera. Decidieron y yo respaldé", agregó.

Cabe recordar que esa medida de Estudiantes, que eliminó a Central ganándole 1 a 0 en Arroyito, le valió duras sanciones a sus jugadores y al presidente.

De hecho, cuando salió campeón en Santiago del Estero, la Bruja vio el partido desde la tribuna y no pudo bajar a recibir el trofeo como corresponde, sino que llegó al terreno de juego mucho después de la ceremonia formal.

Las críticas a la gestión del fútbol argentino

Verón puntualizó acerca de los formatos que tiene el fútbol argentino, los arbitrajes y la cantidad de equipos como algunos de los puntos a corregir.

En ese sentido, la postura del dirigente no dista demasiado de la opinión mayoritaria de los hinchas de fútbol, que consideran la gestión interna de Tapia bastante desprolija, e incluso con palabras más despectivas.

También mencionó la importancia de mejorar la infraestructura de las instituciones, algo que en Estudiantes ha hecho desde que asumió como presidente.