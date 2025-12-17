El fútbol, de luto: un jugador del Barcelona de Ecuador fue asesinado

El asesinato ocurrió en Samanes, al norte de Guayaquil, y fue perpetrado por un grupo de sicarios a plena luz del día.

En Ecuador, el fútbol quedó sacudido por una noticia trágica: Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador , murió a los 33 años tras un ataque armado en el sector de Samanes (al norte de Guayaquil). Distintos reportes indicaron que el hecho ocurrió a plena luz del día, cuando el jugador salía de una carnicería y estaba junto a su pareja y su madre.

Con el correr de las horas, Barcelona SC confirmó el fallecimiento a través de un comunicado oficial, en el que expresó su pesar por la muerte del futbolista y señaló que el hecho se produjo tras un atentado en su contra. El club también adelantó que en las próximas horas informará los actos de despedida y pidió acompañamiento para la familia en este momento de dolor.

De acuerdo con el reporte del sistema de emergencias ECU-911 citado por el diario Expreso, el ataque ocurrió este miércoles a las 15:53 (hora local). En ese episodio, el futbolista murió en el lugar y una de sus acompañantes también falleció; además, el mismo informe indicó que la madre del jugador resultó herida.

Pineida transitaba su segundo ciclo en Barcelona SC desde 2023, tras su paso por Fluminense, y había estado a préstamo en El Nacional durante el segundo semestre de 2024. En su recorrido con el “Ídolo del Astillero” acumuló 224 partidos, con tres goles y 10 asistencias, además de dos títulos de liga. En la temporada 2025, había comenzado como titular e incluso portó la cinta de capitán, pero luego perdió continuidad y no volvió a ser considerado tras su expulsión en la revancha ante El Nacional por la Libertadores. Con la selección mayor de Ecuador disputó 8 partidos.

El impacto se extendió rápidamente por el continente y varias instituciones se sumaron a las condolencias públicas. Fluminense, club en el que Pineida jugó durante 2022, expresó su pesar y recordó que integró el plantel de una temporada en la que el equipo se consagró campeón del Campeonato Carioca.

En Ecuador también se pronunciaron Liga de Quito e Independiente del Valle, que destacaron su recorrido y acompañaron a los familiares en el duelo. En paralelo, el caso volvió a poner el foco sobre el contexto de violencia que atraviesa Guayaquil y otras zonas del país, un escenario que en los últimos años golpeó incluso a figuras públicas y deportistas.

El comunicado de Barcelona de Ecuador

"Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra", comenzó el texto publicado en sus redes sociales.

"Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista", agregaron.

"En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor. Barcelona Sporting Club", concluyó el comunicado.