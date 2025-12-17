Hay Costas para rato: el entrenador aceptará la oferta de Racing para renovar el vínculo

Racing Club de Avellaneda y el entrenador Gustavo Costas tienen todo encaminado para renovar el contrato del jefe del cuerpo técnico. En ese sentido, el club le ofreció la posibilidad de seguir durante tres años más, algo que el DT terminaría aceptando, según trascendió en la últimas horas, tal cual lo informaron desde la señal de ESPN.

El cronista Tomás Dávila dijo este miércoles, en ESPN F12, que el acuerdo entre La Academia y el director técnico esta prácticamente cerrado, aunque queda por determinar la cifra económica para la vinculación entre el DT y el club de Avellaneda.

Costas y Racing sellarán su nuevo vínculo en los próximos días y se oficializará durante esta semana. La novedad que surgió el martes la confirmó el mismo periodista de ESPN, al anunciar que Diego Milito, el presidente de la institución, le propuso al representante que el DT pueda firmar por tres años, hasta fines de 2028, cuando cierra su mandato en la Academia.

Restan reuniones para definir la cuestión económica, que no sería un inconveniente. Hay optimismo que se cierre entre hoy y mañana. pic.twitter.com/0WK8LSKyey — Tomas Davila (@DavilaTomi) December 17, 2025

En principio se había pensado en un contrato por un año más, como en general firmó Costas en su carrera, y esta propuesta de la dirigencia tuvo un plus importante. Se presume que el entrenador la aceptará, con el desafío renovado en su querido club.

El crédito que se ganó Costas en Racing

Gustavo Costas armó uno de los mejores equipos de la historia de Racing Club y peleó todos las competencias que disputó en este 2025. El año empezó con la consagración en la Recopa Sudamericana ante el Botafogo, siendo su segundo título internacional luego de la Sudamericana 2024, pero continuó con una temprana eliminación en octavos de final en el Torneo Apertura 2025. En la Copa Argentina cayó en cuartos de final y en la CONMEBOL Libertadores en semifinales ante Flamengo, eventual campeón de la competencia.

El pasado fin de semana culminó su año perdiendo en la final del Torneo Clausura 2025 a manos de Estudiantes. A pesar de haber levantado solo un título, el año de Racing fue muy bueno y se recompensa con la renovación de Costas. Con la continuidad del DT garantizada, Milito y el "Chino" Saja comenzarán a diagramar junto con el cuerpo técnico el 2026 que empezará con la pretemporada en Ciudad del Este.

Por otro lado, La Academia cerró una venta millonaria en las últimas horas. Internacional de Porto Alegre ya le informó a Racing que ejecutarán la opción de compra por el colombiano Johan Carbonero, la cual está fijada en 4 millones de dólares por el 75% del pase.

Dado a que Once Caldas es dueño del porcentaje restante, a la Academia le ingresará 3 millones de la moneda estadounidense, pero aún está pendiente el pago del cargo (USD 350.000) para obtener el préstamo del colombiano de 26 años con pasado en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

De esta manera, y luego de la derrota en la dramática final del Clausura frente a Estudiantes, Racing empieza a diagramar su 2026. Con Costas al frente y proyectando un plantel competitivo, la Academia va por otro año en el que sea protagonista en todas las competencias del calendario.