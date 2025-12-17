La primera fecha del Supercross de verano fue un éxito

Tuvo más de 140 participantes y convocó a miles de fanáticos del motocross en La Barda.

El sábado se realizó con gran éxito la primera fecha correspondiente a la edición 30 del Campeonato Nocturno de Supercross 2025/2026, desarrollada en el histórico Coliseo de La Barda, Neuquén.

La expectativa de la categoría mayor cumplió a raja tabla con una serie tremenda, que tuvo como protagonistas a Joaquín Poli y Agustín carrasco, el campeón argentino logro quedarse con la victoria y promesa abierta para la segunda fecha, que se disputara el 31/01 de 2026, donde se disputara la segunda fecha.

El evento contó con más de 140 motos en pista, combinando categorías de enduro, motocross y los futuros pilotos de la escuelita de campeones. Dentro del centenar de pilotos, para destacar la asistencia de los hermanos Poli y muchos pilotos provenientes del motocross chileno.

La jornada se vio opacada por un corte de luz antes de comenzar con todas las finales. Incansable fue trabajo de la organización para restablecer la iluminación del circuito y finalizar el evento con las respectivas finales.

La falta de iluminación provocó que se disputarán el 75% de las tandas finales pautadas, donde categorías como MX1, MX2, Intermedia, Master A y B decidieron no salir a correr sus finales. Dichas tandas faltantes se recuperarán en la segunda fecha del certamen.

Dentro de las finales disputadas, se destacó Felipe Cruz con un triunfo en la categoría 125cc, Ezequiel Cid logrando una victoria en la Junior, Gabriel Muniain dominó la categoría Master C y Rodrigo Fonseca fue imbatible en la convocante categoría Enduristas. Santino Roth, Tomas Aguila, Samuel Minor, Lorenzo Osses y Tadeo Indacco se llevaron el primer puesto en sus respectivas categorías.

La final de la categoría Damas quedo en manos de Javiera Urra, tras demostrar un gran ritmo en todas las vueltas de la manga.

El piloto multicampeón argentino, Joaquín Poli fue el destacado en la serie de la MX1 llevándose la batería tras una intensa lucha con Agustín Carrasco. Poli fue de menor a mayor en la serie, avanzando varias posiciones hasta llegar a superar a Carrasco con un toque incluido faltando muy pocas vueltas para el final.

El público colmó las instalaciones, acompañando con entusiasmo cada salida en una jornada extraordinaria. La organización del evento fue destacable gracias a las mejoras en el circuito, nuevas medidas de seguridad, la inclusión de tribunas para mejorar la visualización del público y cartelería para los nuevos sponsors.

La próxima fecha será el día 31 de enero en el mismo circuito con un cronograma habitual.

supercross verano 3

Resultados por categoría

MX 85

1. Lorenzo Osses

2. Gonzalo Parra

3. Tiziano Sepulveda

MX 85 Bcc

1. Tadeo Indaco

2. Donatto Colucci

3. Valentino Betancur

MX FMX

1. Javiera Urra

2. Jorgelina Miguel

3. Vahitiare Sobarzo

MX 50 cc

1. Santino Roth

2. Josefina Zanotti

3. Bautista Paredes

MX 65

1. Tomas Aguila

2. Santino Chirino

3. Martiniano Zanotti

MX 125 cc

1. Felipe Cruz

2. Bautista Galdeano

3. Franco Stremel

MX Junior

1. Ezequiel Cid

2. Joaquín Sancho

3. Franco Araya

MX Endurista

1. Rodrigo Fonseca

2. Santiago Garcia

3. Norberto Hernandez

MX Promocionales

1. Samuel Minor

2. Antonio Mugnolo

3. Luis Brandani

MX Master C

1. Gabriel Muniain

2. Marcelo Giménez

3. Sebastián Ortube