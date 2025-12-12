Motocross y picadas: dos eventos multitudinarios para cerrar el año

Será este fin de semana en La Barda de la capital neuquina y en el autódromo de Centenario.

Los fanáticos de los fierros están de parabienes en la región. Este fin de semana, tanto el motocross como las picadas prometen juntar a miles de personas en diferentes reductos en lo que será el cierre del año para la actividad.

Este viernes será el turno para los autos y el sábado se llevará adelante la edición número 30 del clásico "Nocturno de Supercross".

Este 12 y 13 de diciembre, el Autódromo de Centenario será sede de un evento único e inolvidable, el Máster de Picadas – Edición XI, una competencia que promete convertirse en la más convocante de la historia argentina, reuniendo a los autos y pilotos más rápidos del país.

La lista de protagonistas confirmados sigue creciendo y garantiza un espectáculo sin igual. Estarán presentes figuras de primer nivel como “El Pájaro” Lucas del team Mirabelli, Martín Saluppo del team Mirabelli, Javier Di Maio con la reconocida Reyna de las Picadas, Nicolás Viturro, uno de los pilotos más veloces del país, además de Marcos Reta, Rubén Córdoba, Marcelo Ale, César Bruno, Germán Puerta, y otros referentes que llegarán desde distintos puntos de la Argentina.

A ellos se suma el Team Amores, que en esta edición dirá presente con cuatro autos en pista. También está confirmada la participación de Alejandro Aleixo, quien competirá con el auto ex Guillin, una unidad reconocida dentro del ambiente de las picadas.

La expectativa del público supera todas las previsiones. La venta de entradas anticipadas ya superó las 500 entradas, y se encuentra disponible la última tanda para quienes deseen asegurar su lugar.

La actividad comenzará el viernes 12 a partir de las 19 horas, con las pruebas y pasadas clasificatorias de motos y autos, mientras que el sábado 13 se desarrollará la jornada central, a partir de las 19 hs, con todas las instancias finales que definirán los mejores tiempos y consagrarán a los ganadores de cada categoría.

Se espera la asistencia de más de tres mil personas, en lo que se perfila como la edición más multitudinaria de la historia del evento. Desde la organización destacan que esta fecha quedará marcada en la historia de la provincia y consolidará a Centenario como uno de los epicentros más importantes del mundo de las picadas en Argentina.

Vuelve la emoción a La Barda

El Motocross Club Neuquén pone en marcha este sábado 13 de diciembre la primera cita de la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross, un clásico del verano en La Barda que este año contará con cuatro fechas imperdibles: 13 de diciembre – 31 de enero – 14 de febrero – 28 de febrero.

La temporada 2025/2026 promete ser una de las más convocantes: para esta apertura se esperan más de 120 motos en pista, consolidando al certamen como uno de los más importantes del país.

Durante las últimas semanas, el club trabajó intensamente en una pista renovada, con modificaciones que buscan mayor dinamismo, seguridad y espectáculo para el público que cada verano acompaña este evento histórico. La presencia de los mejores pilotos nacionales, entre ellos Joaquín Poli, Agustín Poli y Feli Quirno Costa, suma jerarquía y anticipa una noche de adrenalina pura. Además toda la presencia de pilotos regionales y de Chile.

“Esta 30° edición es muy especial para todos nosotros. Ver el crecimiento del campeonato y la convocatoria de pilotos nos llena de orgullo. El club trabajó muchísimo para ofrecer una pista renovada y un espectáculo a la altura de lo que el público neuquino merece. Invitamos a todos a disfrutar de una noche única de supercross”, expresó Miguel Matthews, presidente del Motocross Club Neuquén.

La primera fecha contará con transmisión en vivo desde las 20:00 h por el Canal de YouTube Motocross Club Neuquén y Canal 10. La cobertura estará a cargo del reconocido equipo compuesto por Mariano Indaco (relatos) y Walter Casquero (comentarios).

La actividad comenzará a partir de las 17 horas, con los entrenamientos, luego clasificación y las finales están pactadas a partir de las 22 horas.

La entrada anticipada tiene un costo de $15.000, mientras que en puerta saldrá $20.000.

Con cuatro fechas confirmadas, un parque de motos récord y una pista que promete superar todas las expectativas, comienza una nueva temporada del supercross nocturno que desde hace 30 años es un símbolo del deporte neuquino.