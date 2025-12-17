Nueva arremetida del Gobierno contra la AFA: la intimación por el balance

La relación entre la entidad rectora del fútbol argentino y el Gobierno Nacional atraviesa su momento más complejo.

El Ministerio de Justicia anunció que intimará a la AFA y a la Superliga para den "explicaciones sobre sus balances” , en medio de los avances de la investigación por presunto lavado de dinero.

"A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contable y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”, indicó la Secretaría de Justicia en un comunicado.

El Gobierno consignó que los balances de la AFA y la Superliga "sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y 340.000.000, respectivamente”.

Asimismo, indicó que “la IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales”. “La AFA es una asociación sin fines de lucro”, subrayó.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ”, afirmó la Secretaría de Justicia que conduce Sebastián Amerio.

El cruce entre el Gobierno y Toviggino

senadora nacional por la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, le respondió al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, en medio de la denuncia en Conmebol de la ex ministra de seguridad.

La senadora nacional le respondió a Toviggino luego de que este le responda a su denuncia en Conmebol, utilizando la cadena de cafeterías Tostado -de la cual el hijo de Bullrich es presidente- para atacarla: “Toviggino, la denuncia en el Comité de Ética es contra vos y Tapia. No contra la AFA. Si te preocupa esto, no quiero ni imaginarme cómo estarás con la Justicia argentina destapando tus maniobras de dinero sucio, tus mansiones, autos de lujo y caballos de carrera. Y nunca metí a la AFA, eso lo están haciendo ustedes”.

“No solo con un triste comunicado, sino como herramienta de extorsión a clubes y dirigentes para perpetrarse en el poder. Dejen a la gente que trabaja, a los clubes y a la Selección en el plano deportivo. Ustedes expliquen si la plata que no llega a ellos ni a los premios, es la que les financia su vida de lujo y sus viajes en jet privado. Y no cierre los comentarios, que los argentinos quieren opinar también” expresó.

El dirigente hizo uso de la acusación sobre dudosa procedencia de capital y cheques sin fondo que recae sobre la cadena de cafeterías y gastronomía Tostado, hoy presidida por el hijo de Bullrich.

Langieri fue nombrado en marzo de 2024 como titular de este conglomerado que declara más de 63 millones de dólares anuales mientras acumula cheques rechazados por cifras mínima, carta que uso Toviggino para atacar a la senadora.

Este lunes por la mañana, Bullrich había publicado en su X la denuncia que le realizó a Toviggino y al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ante el Tribunal de Ética de la Conmebol, ente al que le exigió que debe “investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”.