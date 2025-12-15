Patricia Bullrich denunció a "Chiqui" Tapia en la Conmebol: "Deben investigar a fondo esta mafia"

Sigue el escándalo que involucra al presidente de la AFA por presunto lavado de dinero, Qué dice la denuncia de la exministra.

Este lunes por la mañana, la exministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich confirmó que denunció al presidenta de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol.

"Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL . Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino. A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros", afirmó.

"Me pregunto- ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selecci ón?, ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo?, ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos?, ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias?, ¿Y la retención de aportes?", indicó en sus redes sociales.

Embed - Patricia Bullrich en Instagram: View this post on Instagram

La senadora libertaria sostuvo que existen múltiples irregularidades vinculadas al uso del dinero que ingresa por publicidad y por la Selección argentina, y cuestionó el nivel de vida de los dirigentes en contraste con los premios que reciben los futbolistas campeones.

Al mismo tiempo, Bullrich planteó una serie de interrogantes sobre los ingresos por publicidad y por la Selección, la diferencia entre los premios a los campeones y los gastos en viajes, el presunto rol de Sur Finanzas en el manejo de deudas de clubes a cambio de favores y votos, las contrataciones a empresas vinculadas y la retención de aportes.

En este sentido, reveló que las acusaciones son "en particular en lo relativo a los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro".

+"La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta", afirmó en su anterior posteo.

Polémica: apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga la presunta mansión de "Chiqui" Tapia

El viernes por la tarde se conoció una polémica decisión respecto de la investigación por el escándalo de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

La Cámara Federal porteña resolvió quitarle al juez Daniel Rafecas la causa que investiga la presunta mansión de Claudio "Chiqui" Tapia. El trámite en el juzgado penal económico 10 a cargo del juez Marcelo Aguinsky.

La decisión, obliga a Rafecas a remitir el expediente en las próximas horas para que el nuevo magistrado continúe con las medidas pendientes.

La Sala I definió que la investigación sobre los presuntos testaferros ligados al jefe de la AFA y a su mano derecha Pablo Toviggino pasará al fuero penal económico. La resolución se dio en medio del allanamiento sobre la lujosa finca de Pilar.

Según informó TN, antes de ser apartado del caso, Rafecas dictó dos medidas importantes: el embargo preventivo de la finca y la inmovilización de todos los vehículos y bienes muebles encontrados allí, “por presumirse posible delito de lavado de activos, conforme el artículo 305 del Código Penal”. Además, dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Wicca S.A.S., anterior propietaria de la casa del country.