Insufribles: a los robabaterías neuquinos se sumaron dañinos robacámaras

Los robabaterías no descansan y siguen protagonizando robos en distintos barrios neuquinos.

No hay paz para los vecinos neuquinos en materia de inseguridad y la Policía provincial busca ponerles freno a los insufribles delincuentes. A los conocidos robabaterías , se sumaron en el último tiempo los robacámaras , dañando sistemas de video particulares de carácter preventivo.

robo baterías2.jpg Gentileza Policía del Neuquén

En un primer momento, los uniformados confirmaron el lugar donde se encontraba el vehículo y empezaron a recorrer las calles aledañas con el fin de apresar al autor del robo de la batería. A pesar de la oscuridad propia de la madrugada, no tardaron en dar con el sospechoso que buscaba alejarse por las calles José Rosas y Libertad. Ante la presencia policial, no dudó en arrojar la batería y emprender una veloz huida a pie. Más allá de que no pudo ser reducido, el personal de la Segunda consiguió recuperar la autoparte robada. La tarea policial se inició alrededor de las 5 y se extendió hasta pasadas las 6 de la madrugada.