Atraparon a un adolescente que intentó entrar a robar a una casa

Un adolescente cayó in fraganti cuando intentaba cometer un robo a una vivienda de Centenario , sin contar con que los propietarios regresarían en medio de su accionar. El sospechoso quedó atrapado en el frente de la vivienda y fue trasladado a comisaría.

Se vivió una tensa situación y la familia no perdió tiempo y llamó a la Policía y a otros vecinos para asegurarse que el delincuente no huya. Lo cierto es que el adolescente, que quedó entre la reja cerrada y el ingreso a la vivienda, no tenía escapatoria.

La llegada de personal de la Comisaría 52, que arribó rápidamente, fue clave, ya que la furia de los vecinos podría haber dado lugar a la violencia en apenas minutos.

comisaria 52 centenario

El adolescente no supo justificar que hacía allí, pero la situación fue desactivada en instantes, tras comprobar que no había daños en el inmueble ni faltantes, ya que no había logrado ingresar.

Los efectivos se llevaron demorado al sospechoso y dieron intervención a la Fiscalía de Delitos Juveniles. Tras las actuaciones, el adolescente fue entregado a sus progenitores.

Además, algunos vecinos aseguraron tener identificado al adolescente por su presunta vinculación a otros hechos de robo en el sector de la segunda meseta, aunque continúa delinquiendo sin consecuencias por ser menor de edad, lo que da lugar al enojo de los vecinos.

Un adolescente fue demorado tras chocar a un policía

El mes pasado, también en Centenario, un adolescente de 16 años que conducía un auto Ford Fiesta sin licencia ni seguro obligatorio chocó contra un motociclista que resultó ser un policía del Servicio Penitenciario que trabajaba en la Unidad de Detención 11. Como consecuencia del impacto, el oficial de 22 años tuvo que ser trasladado al Hospital Natalio Burd.

A raíz del incidente vial, en primera instancia intervino personal de la Comisaría 52 que se constituyó en calle Juan Domingo Perón, casi María Eugenia Figueroa. El auto bordó Ford Fiesta yacía encima de la moto Yamaha modelo YBR 125 roja que estaba tirada en el piso, al lado de un cerco de alambre de púas. En tanto, como el efectivo policial manifestaba dolencias en el cuerpo solicitaron a los Bomberos Voluntarios de Centenario que envíen una ambulancia.

En ese momento continuó el procedimiento el personal de Tránsito de Villa Obrera. Si bien algunas circunstancias se desconocen, determinaron que el siniestro vial se produjo alrededor de las 9.15 cando el Ford Fiesta circulaba por la calle Figueroa con sentido norte, mientras que la moto se encontraba estacionada en la vereda de la margen sur de calle Juan Domingo Perón. Por circunstancias que se desconocen, y quedaron bajo investigación, el adolescente realizó una maniobra de giro hacia el margen oeste chocando el lateral izquierdo de la moto.

choque moto policia centenario

Una vez que constataron que el menor de edad, domiciliado en Centenario conducía solo el auto, los oficiales de tránsito procedieron a contralar la documentación y constataron que había varias irregularidades, como no presentar el seguro correspondiente.

De esta manera, el adolescente llamó a su padre que al llegar, se le labraron dos actas contravencionales por falta de seguro y por ceder la conducción a un menor no habilitado para conducir.

Además, se retuvieron preventivamente ambos vehículos para futuras pericias. Dos horas más tarde, se informó desde el hospital local que el policía chocado había sido dado de alta médica sin lesiones de gravedad.