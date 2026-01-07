Valentín Carboni ya es de Racing: el consejo que le dio Lautaro Martínez

El volante ofensivo superó con éxito la revisión médica y se sumó a la Academia: contó cómo fue el llamado de Diego Milito y su conversación con el Toro.

Valentín Carboni aterrizó en Ezeiza pasadas las 9 de la mañana tras un vuelo directo desde Roma y no perdió ni un segundo para sellar su vínculo con Racing . El volante ofensivo se dirigió de inmediato a la revisión médica, la cual superó con éxito pasado el mediodía bajo la supervisión de Franco Zuculini. Tras aprobar los exámenes, el juvenil de 20 años brindó sus primeras declaraciones y reconoció el impacto que tuvo el llamado de Diego Milito en su decisión.

"No me lo esperaba. Ahí me di cuenta de la situación y de la chance de llegar a esta institución. Prometo dar todo de mí" , confesó el ex jugador del Inter sobre el contacto con el actual presidente de la Academia. El talentoso futbolista llega a préstamo por un año, sin cargo ni opción de compra, en una operación que beneficia a todas las partes: el habitual convocado de Lionel Scaloni en la Selección Argentina busca recuperar el ritmo de competencia que perdió tras su rotura de ligamentos en busca de un lugar en el próximo Mundial.

Durante su presentación, el campeón de América en 2024 también reveló que mantuvo una charla clave con un referente histórico de la institución de Avellaneda que brilla en Italia. "Hablé con Lautaro y me dio su apoyo. Me dijo que llegó a un gran club y que cualquier cosa puedo contar con él" , admitió emocionado sobre los consejos del Toro. El ídolo neroazzurro le brindó la confianza necesaria para aceptar este desafío en el fútbol argentino tras su paso reciente por el Olympique de Marsella .

"ME INCLINÓ MIS SENTIMIENTOS. CUANDO ME DIJERON QUE ESTABA ESTA POSIBILIDAD DE JUGAR EN UN CLUB ASÍ DE GRANDE COMO RACING, NO LO DUDÉ" VALENTÍN CARBONI en rueda de prensa. pic.twitter.com/9zewJCiOp0

El enganche se mostró enfocado exclusivamente en lo deportivo y les restó importancia a las especulaciones sobre el número de camiseta que lucirá en este nuevo ciclo bajo las órdenes de Gustavo Costas. "Que lleve la 10 o no, no depende de mí. No me interesa el número, tengo que rendir en la cancha", sentenció con madurez antes de preparar las valijas para unirse al grupo. La necesidad de sumar minutos es el motor principal del refuerzo de jerarquía que sacude el mercado de pases local.

Valentín Carboni sueña con jugar el Mundial con Argentina

La llegada de Carboni se explica por una alineación de intereses: el elenco lombardo buscó un destino con mayor rodaje tras la cesión poco productiva en el Genoa. Por su parte, el cuadro de Avellaneda aprovechó la relación directa de Milito con los italianos para cerrar una operación que parecía imposible desde lo económico. El jugador entiende que jugar en Argentina le brinda la visibilidad necesaria para mantenerse en la consideración pensando en el combinado nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2008877486793498836&partner=&hide_thread=false ¡Hola, Valentín! Carboni ya llegó a la Argentina para convertirse en nuevo jugador de Racing. pic.twitter.com/jjAOCTT8xC — SportsCenter (@SC_ESPN) January 7, 2026

En las próximas horas, el ex Monza emprenderá vuelo hacia Paraguay para sumarse a los trabajos de pretemporada junto a Matko Miljevic y el manager Sebastián Saja. De hecho, se espera que este jueves por la mañana realice su primer entrenamiento formal con sus nuevos compañeros para empezar a adaptarse al sistema táctico del equipo. "Estoy muy contento de estar en Racing. Vengo en busca de continuidad, de minutos y de sumar", concluyó antes de partir hacia la concentración.