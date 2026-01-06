El fallo judicial que obliga a Racing a pagar 200 millones de pesos

El club de Avellaneda deberá indemnizar a la familia de un periodista partidario que fue asesinado en una de sus sedes.

La Justicia condenó a Racing Club Asociación Civil a indemnizar con casi 200 millones de pesos a la familia de Nicolás Pacheco , el socio y periodista partidario asesinado en enero de 2013 dentro de una de las sedes de la institución.

El fallo judicial consideró que el club incumplió de manera absoluta el deber de seguridad que tenía a su cargo y también alcanzó a los tres autores materiales del crimen.

La sentencia fue dictada por el juez nacional de primera instancia en lo civil Jorge Sobrino Reig, en la causa iniciada por los padres y el hermano de la víctima contra Racing y los responsables del homicidio.

La resolución es apelable ante la Cámara Nacional en lo Civil y ordena el pago solidario de 199.720.000 pesos, más intereses y costas, a cargo del club, su aseguradora y los condenados penalmente.

Cómo fue el asesinato de Nicolás Pacheco en la sede de Racing

Pacheco fue hallado sin vida en la madrugada del 24 de enero de 2013 en la sede que Racing posee en la calle Nogoyá, en el barrio porteño de Villa del Parque. Según se probó en la causa penal, había participado de un asado cuando fue atacado a golpes por Aníbal Domínguez Butler, Enrique Rulet y Juan Carlos Rodríguez.

Tras la agresión, los atacantes arrojaron su cuerpo a la pileta de natación para simular un accidente pero la autopsia determinó que la muerte se produjo por politraumatismos, fractura de cráneo y hemorragia craneoencefálica.

En 2016, los tres acusados fueron condenados a doce años de prisión por homicidio simple, condena que quedó firme tras ser confirmada por la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Al analizar el reclamo civil, el juez recordó que esa condena penal firme impide reabrir la discusión sobre los hechos y la responsabilidad de los autores materiales.

Desde el asesinato del socio y periodista partidario, los hinchas colocaron una bandera en apoyo a su familia con el pedido de justicia por el crimen cometido en la sede de Villa del Parque.

Las graves irregularidades de Racing en el caso

Para el magistrado existió una relación de consumo entre el club y la víctima, lo que implicaba una obligación de seguridad de resultado. En ese marco, sostuvo que la institución no garantizó condiciones mínimas de protección dentro de la sede y rechazó el intento del club de desligarse de responsabilidad al alegar que el hecho fue causado exclusivamente por terceros.

La sentencia detalló graves irregularidades en el funcionamiento del lugar, como la falta de control en el ingreso y egreso de personas, el incumplimiento del horario de cierre y la permanencia de asistentes durante la madrugada.

El juez concluyó que el crimen pudo haberse evitado si se hubieran cumplido reglas básicas de control y que, por ese motivo, Racing debe responder civilmente por lo ocurrido y pagar la indemnización correspondiente a la familia del periodista y socio del club.

La sentencia, establecida por el Juzgado Civil N°13 a cargo de Jorge Sobrino Reig es apelable ante la Cámara Civil. Racing todavía no emitió un comunicado sobre el tema ni anunció una apelación a cargo de los abogados del club.