Sufre Racing: un refuerzo pretendido podría ir con Messi al Inter Miami

La Academia sueña con volver a ganar la Copa Sudamericana esta temporada y busca reforzarse para ese objetivo.

El Inter Miami de Lionel Messi irrumpió en la negociación por Matko Miljevic y se posicionó como un actor relevante en una operación que Racing mantiene abierta con Huracán .

El club de la Florida sigue de cerca al mediocampista ofensivo y ya realizó averiguaciones formales, en un contexto en el que la "Academia" aún no logró destrabar el acuerdo con el conjunto de Parque Patricios.

Más allá de que Racing concentra parte de sus esfuerzos en la posible llegada a préstamo de Valentín Carboni , el nombre de Miljevic continúa en la agenda.

La aparición de Inter Miami introduce un nuevo escenario y suma competencia directa por uno de los futbolistas más destacados del último año en el fútbol argentino.

De acuerdo a la información difundida por César Luis Merlo, la franquicia estadounidense evalúa su incorporación dentro de un plantel que ya confirmó la continuidad de Luis Suárez, ejecutó la opción de compra de Rodrigo De Paul e incorporó al lateral español Sergio Reguilón.

Huracán.jpg Matko Miljevic, la figura de Huracán

Pese a esos movimientos, el club aún dispone de un cupo disponible como jugador franquicia, condición bajo la cual podría avanzar por el volante de 24 años.

Desde el entorno del futbolista, la alternativa de Inter Miami aparece como una posibilidad concreta. Miljevic nació en Florida, cuenta con antecedente en la MLS tras su paso por Montreal y representa a la selección de Estados Unidos a nivel internacional.

Una eventual llegada al equipo de la Florida le permitiría mantenerse en la órbita de Mauricio Pochettino, actual entrenador del seleccionado estadounidense, en el camino hacia el Mundial 2026.

En cuanto a Racing, la dirigencia presentó una oferta de 2,8 millones de dólares por el 80 por ciento de la ficha, propuesta que fue rechazada por Huracán por considerarla insuficiente.

No obstante, desde el club vendedor dejaron abierta la posibilidad de negociar la cesión de un porcentaje del pase, lo que mantiene la operación en evaluación.

El interés de Huracán por Martín Barrios también apareció como una variable a considerar, aunque hasta el momento no se produjeron avances significativos.

Dónde jugará Arias tras marcharse de Racing

Tras cerrar su etapa en Racing, el arquero Gabriel Arias llegó en condición de libre a Newell's y firmará contrato por una temporada para disputar el Torneo Apertura 2026.

El pasado miércoles 31, Arias se despidió de Racing con un extenso mensaje en sus redes sociales: “Nunca es fácil el adiós y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices. Si alguien me hubiera dicho de chiquito que iba a ser arquero de Racing durante siete años y medio, no le hubiera creído. Pero cuentan por ahí que los sueños están para cumplirse y a mí me tocó el privilegio de volverlo realidad: fui capitán y fui campeón en un club que me marcó como profesional y como ser humano. ¿Qué otra cosa puedo hacer entonces que darles las gracias a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá?”.

Luego de una larga y exitosa relación con la "Academia", Arias afrontará un nuevo desafío en su carrera: arribará este viernes a Rosario para someterse a la revisión médica y, si no surgen inconvenientes, quedará oficialmente vinculado al club rojinegro.

arias racing

De esta manera, Newell’s cubrirá un puesto clave tras las salidas del costarricense Keylor Navas y Lucas Hoyos, y frente a los rendimientos irregulares de Juan Espínola y Williams Barlasina.

El ex Racing se convierte así en el primer refuerzo de Newell’s en 2026, en un mercado en el que el club también cuenta con los regresos de los préstamos de Juan Ignacio Ramírez, Armando Méndez, Josué Reinatti y Marcelo Sponda.

Arias llega a Rosario después de consolidarse como ídolo en Racing, aunque en el segundo semestre de 2025 perdió la titularidad frente a Facundo Cambeses, cuyo buen rendimiento lo llevó a ser considerado en la Selección Argentina. Su salida marcó el cierre de un ciclo significativo tanto para el club como para el jugador.