Varios titulares: cómo les fue a los argentinos en Champions League

La tarde de fútbol fue cubierta por la competición europea, donde Lautaro Martínez, Mastantuono, Cuti Romero y Exequiel Palacios sumaron minutos.

La Jornada 7 la Champions League volvió a tener presencia albiceleste en distintos escenarios y con roles protagónicos, tanto desde el liderazgo como desde el impacto directo en el juego. Lautaro Martínez, Franco Mastantuono, Cristian “Cuti” Romero y Exequiel Palacios fueron los representantes argentinos que dijeron presente en una fecha intensa y cargada de emociones.

En San Siro , Lautaro Martínez volvió a ser el faro del Inter , aun en una noche adversa para el conjunto italiano. El capitán argentino fue el eje del ataque y el principal generador de peligro frente al Arsenal, mostrando movilidad, sacrificio y liderazgo ofensivo. Si bien el equipo de Simone Inzaghi cayó 3-1 y no pudo sostener el ritmo impuesto por el conjunto inglés, Lautaro fue quien más insistió en los metros finales, luchando con los centrales rivales y empujando al equipo incluso cuando el resultado ya era desfavorable.

La gran noticia argentina de la jornada llegó desde el Real Madrid , donde Franco Mastantuono vivió una noche inolvidable en la goleada 6-1 ante el Mónaco. El joven mediocampista fue protagonista al convertir a los 51 minutos del segundo tiempo , firmando su primer gran impacto en la Champions League con la camiseta blanca. Con personalidad, llegada al área y lectura de juego, el argentino coronó una actuación sólida del equipo de Carlo Ancelotti y dejó una señal clara de su crecimiento en la elite europea.

En Londres, el Tottenham volvió a apoyarse en la jerarquía defensiva de Cristian “Cuti” Romero, pieza clave en el triunfo 2-0 frente al Borussia Dortmund. El defensor argentino fue líder en el fondo, firme en los duelos individuales y preciso en la salida desde el fondo. Su presencia fue determinante para sostener el arco en cero y neutralizar a los atacantes alemanes, ratificando su condición de referente defensivo y uno de los zagueros más confiables del torneo.

"EL GOL DE CUTI ROMERO AH AH AH..." El defensor argentino puso el 1-0 de Tottenham contra Borussia Dortmund en la #CHAMPIONSxESPN.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026

Por su parte, Exequiel Palacios tuvo un rol importante en el mediocampo del Bayer Leverkusen, que cayó 2-0 ante el Olympiacos. El volante argentino fue el encargado de aportar equilibrio, distribución y dinámica en la mitad de la cancha, intentando darle claridad a un equipo que no logró imponer condiciones fuera de casa. A pesar del resultado negativo, Palacios mostró compromiso y presencia, siendo uno de los puntos más regulares del conjunto alemán.

Así, la Jornada 7 de la UEFA Champions League volvió a dejar huella argentina en distintos frentes: desde la experiencia y el liderazgo de Lautaro Martínez, pasando por la irrupción goleadora de Franco Mastantuono, hasta la solidez defensiva de Cuti Romero y el despliegue de Exequiel Palacios. Cuatro nombres, cuatro realidades distintas, pero un mismo sello albiceleste en la competencia más exigente del fútbol europeo.

¿Franco Mastantuono cambia de equipo?

Inter de Milán evalúa la incorporación del argentino Franco Mastantuono ante el complejo momento que atraviesa el volante en Real Madrid, donde fue silbado por el público del Santiago Bernabéu y todavía no logró consolidarse desde su llegada al fútbol europeo.

El ex River quedó en el centro de la escena el último fin de semana, cuando recibió cuestionamientos desde las tribunas en medio de un rendimiento irregular y sin continuidad. Ese escenario abrió la puerta a posibles movimientos en el próximo mercado de pases y reactivó el interés de clubes del continente.

De acuerdo a la información publicada por Calciomercato, Inter incluyó a Mastantuono entre las prioridades para la próxima temporada y analiza su situación como una oportunidad dentro del contexto actual del club español.

En la dirigencia del "Nerazzurro" entienden que el futbolista reúne condiciones técnicas y edad para encajar en el proyecto deportivo.

La búsqueda responde a una política clara impulsada por Oaktree, el grupo propietario que conduce el área institucional y deportiva, con foco en la incorporación de talento joven con proyección.

En ese marco, también aparecieron otros nombres vinculados a Real Madrid, como Nico Paz y Arda Güler, aunque esas alternativas quedaron descartadas por decisiones internas de la conducción encabezada por Florentino Pérez.

Tras esas negativas, el caso de Mastantuono tomó mayor relevancia. En la prensa italiana aseguran que es el juvenil con más chances de salir en la próxima ventana, ya que en Real Madrid no descartan una cesión para facilitar su adaptación al nivel de exigencia y a la presión de las grandes ligas.

La opción que se analiza es una salida con derecho de recompra, un mecanismo habitual en operaciones recientes de Inter. Ese formato remite al antecedente de Nico Paz en Como 1907, una negociación que dejó conformes a todas las partes y que en el club italiano consideran un antecedente favorable.

Mastantuono, de 18 años, llegó a Real Madrid a mediados de 2025 tras su transferencia desde River. Luego de superar una lesión en el pubis, sumó minutos de manera intermitente y acumuló dos goles y una asistencia en 19 partidos oficiales, aunque sin continuidad sostenida.